Program Alba Fest 2026, ultima zi: INNA, Holy Molly, Mario, Acoustic Boyz promit show incendiar pe scena din Piața Cetății. Spectacol de artificii la final

Ediția 2026 de Alba Fest 2026 se apropie de final după două zile pline de momente memorabile și concerte senzaționale care au umplut Piața Cetății.

Spectatorii prezenți astăzi la festival vor avea parte de și mai multe momente fascinante și showuri incendiar din partea artiștilor care vor urca pe scenă.

Program 14 iunie 2026 Alba Fest:

12:00 Spectacol de reconstituire militară salve de tun: Garda Cetății

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

17:00 Kend-AlbaFest: Adrian Vilău, Alpha, Mario Beldea (acces cu bilet: bilete.palatulprincipilor.ro)

Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei

19:00 INNA, Acoustic Boyz, Holy Molly, Mario

Concerte / Scena Piața Cetății

23:00 Citadel Sparks

Spectacol de artificii / Piața Cetății

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