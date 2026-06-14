Program Alba Fest 2026, ultima zi: INNA, Holy Molly, Mario, Acoustic Boyz promit show incendiar pe scena din Piața Cetății. Spectacol de artificii la final
Program Alba Fest 2026, ultima zi: INNA, Holy Molly, Mario, Acoustic Boyz promit show incendiar pe scena din Piața Cetății. Spectacol de artificii la final
Ediția 2026 de Alba Fest 2026 se apropie de final după două zile pline de momente memorabile și concerte senzaționale care au umplut Piața Cetății.
Spectatorii prezenți astăzi la festival vor avea parte de și mai multe momente fascinante și showuri incendiar din partea artiștilor care vor urca pe scenă.
Program 14 iunie 2026 Alba Fest:
12:00 Spectacol de reconstituire militară salve de tun: Garda Cetății
- Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina
17:00 Kend-AlbaFest: Adrian Vilău, Alpha, Mario Beldea (acces cu bilet: bilete.palatulprincipilor.ro)
- Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei
19:00 INNA, Acoustic Boyz, Holy Molly, Mario
- Concerte / Scena Piața Cetății
23:00 Citadel Sparks
- Spectacol de artificii / Piața Cetății
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 iunie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
FOTO | Compact Paul Ciuci, după concertul de la AlbaFest 2026: ,,Am fost cu toții, public și trupă, o voce puternică”
Compact Paul Ciuci, după concertul de la AlbaFest 2026: ,,Am fost cu toții, public și trupa, o voce puternică” Compact Paul Ciuci a publicat un mesaj după concertul de vineri, 12 iunie 2026, de pe scena AlbaFest 2026. Artistul a vorbit despre ploaia de la începutul concertului dar și de superbul curcubeu care a apărut […]
Șocant în Alba: Un tânăr a furat o mașină din curtea unui bărbat. Polițiștii l-au prins la volan și au descoperit că era băut și nu avea carnet de conducere
Șocant în Alba: Un tânăr a furat o mașină din curtea unui bărbat. Polițiștii l-au prins la volan și au descoperit că era băut și nu avea carnet de conducere Un tânăr de 27 de ani din Blaj a sustras o mașină din curtea locuinței unui bărbat din Mogoș. Polițiștii l-au prins în timp ce […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Indexare pensii 2027 | Premierul desemnat, Eugen Tomac, explicații despre indexarea pensiilor: Urmează să mai facem o evaluare și să discutăm cu cei de la Comisia Europeană
Premierul desemnat, Eugen Tomac, explicații despre indexarea pensiilor: Urmează să mai facem o evaluare și să discutăm cu cei de...
El Niño a început: Avertismentul transmis de agenția americană de observare a oceanelor
El Niño a început: Avertismentul transmis de agenția americană de observare a oceanelor Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Program Alba Fest 2026, ultima zi: INNA, Holy Molly, Mario, Acoustic Boyz promit show incendiar pe scena din Piața Cetății. Spectacol de artificii la final
Program Alba Fest 2026, ultima zi: INNA, Holy Molly, Mario, Acoustic Boyz promit show incendiar pe scena din Piața Cetății....
Curier Județean
FOTO | Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță remarcabilă: Au obținut PREMIUL I la Concursul național „Societatea românească – societate europeană” 2026
Două eleve de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță remarcabilă: Au obținut PREMIUL I la Concursul național „Societatea românească – societate...
Șofer din Alba trimis în judecată după ce s-a răsturnat cu mașina în stare de ebrietate: Ce alcoolemie avea
Șofer din Alba trimis în judecată după ce s-a răsturnat cu mașina în stare de ebrietate: Ce alcoolemie avea Un...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...