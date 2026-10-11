Zi aniversară pentru primarul municipiului Alba Iulia! Gabriel Codru Pleșa împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani

Zi aniversară pentru primarul municipiului Alba Iulia! Gabriel Codru Pleșa împlinește astăzi, 11 octombrie 2026, frumoasa vârstă de 60 de ani.

Născut la Alba Iulia, Gabriel Codru Pleșa este absolvent al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, unde a urmat secția de matematică-fizică, promovând examenul de Bacalaureat în anul 1985.

Acesta a continuat studiile la Facultatea de Mecanică din Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini. Ulterior, a efectuat stagiul militar la Lipova, la Școala de Subofițeri în Rezervă, arma infanterie.

În plan profesional, Gabriel Pleșa a ales inițial calea antreprenoriatului, iar în 1993, împreună cu fratele său, a înființat firma Matex SRL, iar un an mai târziu a deschis Viva SRL, companie care activează și în prezent în domeniul comercializării materialelor de construcții.

Înainte de a ajunge la conducerea administrației locale, Pleșa a acumulat experiență în viața politică a municipiului. A fost consilier local în perioada 2004–2015, iar între 2015 și 2020 a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Alba Iulia.

În anul 2020, Gabriel Pleșa a fost ales primar al municipiului Alba Iulia, candidând din partea alianței USR PLUS. De atunci, se află la conducerea administrației locale din orașul ,,Marii Uniri”.

Pe plan personal, Gabriel Pleșa are doi copii, un băiat și o fată. Tatăl său, Ioan, a fost profesor de geografie și istorie, activând ulterior pentru o perioadă îndelungată la Arhivele Statului. Mama sa, Maria, a lucrat ca contabilă la Consiliul Popular Alba Iulia, instituție care, după Revoluție, a fost urmată de structurile administrației financiare locale.

Astăzi, la ceas aniversar, numeroși albaiulieni, colegi și colaboratori îi transmit urări de sănătate și îl felicită la împlinirea vârstei de 60 de ani.

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