Care este cel mai înalt grad militar din România în 2026: Ierarhia completă a gradelor din Armata Română
Care este cel mai înalt grad militar din România în 2026: Ierarhia completă a gradelor din Armata Română
Mareșalul este cel mai înalt grad militar prevăzut de legislația românească, însă acordarea sa este posibilă numai în condiții excepționale. În ierarhia militară obișnuită, cele mai înalte grade sunt general cu patru stele și amiral cu patru stele.
Ierarhia gradelor militare din România este reglementată prin legislația națională și cuprinde mai multe categorii de personal, de la soldați și gradați profesioniști până la generali și amirali.
Mareșalul, gradul suprem al ierarhiei militare
Potrivit Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, gradul de mareșal poate fi acordat generalilor sau amiralilor cu patru stele, pentru merite militare excepționale, în timp de război.
Acesta se situează deasupra tuturor celorlalte grade militare. Trebuie făcută însă distincția între gradul maxim prevăzut de lege și cel mai înalt grad utilizat în ierarhia militară obișnuită.
Ierarhia completă a gradelor militare
1. Soldați și gradați profesioniști
Gradele acestei categorii, în ordine crescătoare, sunt:
- Soldat
- Fruntaș
- Caporal clasa a III-a
- Caporal clasa a II-a
- Caporal clasa I
Soldații și gradații profesioniști îndeplinesc misiuni operative și alte atribuții militare, în funcție de pregătirea și funcția ocupată.
2. Subofițeri
Subofițerii au responsabilități de instruire, coordonare și conducere a personalului militar.
Gradele sunt:
- Sergent
- Sergent-major
- Plutonier
- Plutonier-major
- Plutonier adjutant
- Plutonier adjutant principal
3. Maiștri militari
Maiștrii militari sunt specialiști în domenii tehnice și militare, având atribuții privind exploatarea, întreținerea și administrarea echipamentelor și tehnicii militare.
Gradele, în ordine crescătoare, sunt:
- Maistru militar clasa a V-a
- Maistru militar clasa a IV-a
- Maistru militar clasa a III-a
- Maistru militar clasa a II-a
- Maistru militar clasa I
- Maistru militar principal
4. Ofițeri
Corpul ofițerilor cuprinde grade inferioare, grade superioare și grade de general sau amiral.
- Ofițeri cu grade inferioare
- Sublocotenent
- Locotenent
- Căpitan
- Ofițeri cu grade superioare
- Maior
- Locotenent-colonel
- Colonel
În Forțele Navale și în anumite structuri de aviație sunt utilizate denumiri specifice pentru unele grade echivalente.
Generali și amirali
General de brigadă — o stea; echivalențele specifice includ general de flotilă aeriană și contraamiral de flotilă.
- General-maior — două stele; în marină, contraamiral.
- General-locotenent — trei stele; în marină, viceamiral.
- General — patru stele; în marină, amiral.
- Generalul cu patru stele și amiralul cu patru stele reprezintă cele mai înalte grade obișnuite ale corpului ofițerilor.
Cum se avansează în grad?
Înaintarea în grad nu depinde exclusiv de vechime. Legislația stabilește criterii precum pregătirea profesională, rezultatele obținute, conduita, stagiul minim în grad și nevoile instituției militare.
Pentru cadrele militare se aplică Legea nr. 80/1995, în timp ce statutul soldaților și gradaților profesioniști este reglementat separat prin Legea nr. 384/2006.
Promovarea presupune îndeplinirea condițiilor legale și profesionale aplicabile fiecărei categorii de personal.
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