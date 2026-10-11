VIDEO | Doi adolescenți din Orăștie, reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat: Au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău
Doi adolescenți din Orăștie, reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat: Au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău
Doi adolescenți din Orăștie au fost reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat, după ce au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău.
Potrivit IPJ Alba, la data de 11 octombrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, ambii în vârstă de 18 ani, din municipiul Orăștie, județul Hunedoara, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 7/8 octombrie 2026, cei doi tineri ar fi forțat sistemul de închidere al rezervorului unui excavator, aparținând unei societăți comerciale, care se afla în extravilanul satului Băgău, comuna Lopadea Nouă, cu intenția de a sustrage motorină. Aceștia nu ar fi reușit să sustragă carburant, întrucât rezervorul utilajului era gol.
În cursul zilei de azi, 11 octombrie 2026, în vederea dispunerii măsurilor legale, cei doi tineri vor fi prezentați unității de parchet competente.
Aceștia au fost depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic
Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic Doi șoferi, unul din Ocna Mureș și altul din Cut, cu alcool „la bord”, au fost trași pe drepata de polițiști. S-au ales cu dosare penale. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Alimentarea cu apă pentru comuna Ighiu va fi îmbunătățită considerabil: Ce pași importanți a parcurs proiectul
Alimentarea cu apă pentru comuna Ighiu va fi îmbunătățită considerabil: Ce pași importanți a parcurs proiectul Proiectul „Îmbunătățire alimentare cu apă potabilă pentru comuna Ighiu, județul Alba” nu va fi supus evaluării impactului asupra mediului. Decizia aparține Direcției Județene de Mediu (DJM) Alba, care a analizat dosarul în ședința Comisiei de Analiză Tehnică din 6 […]
Video | „Pe Câmpia Libertății”, celebrul cântec al Vetei Biriș, cu un videoclip filmat alături de tinerii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”: „Un moment ce simbolizează schimbul de generații și o comoară lăsată moștenire”
„Pe Câmpia Libertății”, celebrul cântec al Vetei Biriș, cu un videoclip filmat alături de tinerii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”: „Un moment ce simbolizează schimbul de generații și o comoară lăsată moștenire” Tinerii membri ai Ansambului Folcloric „Valea Târnavelor” au participat, vineri, 9 octombrie 2026, la filmarea videoclipului cântecului „Pe Câmpia Libertății”, melodie celebră din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Crizantemele, florile toamnei. Cum trebuie îngrijite, la ce temperatură rezistă și cum le pregătești pentru iarnă
Crizantemele, florile toamnei. Cum trebuie îngrijite, la ce temperatură rezistă și cum le pregătești pentru iarnă Crizantemele sunt plante specifice...
Care este cel mai înalt grad militar din România în 2026: Ierarhia completă a gradelor din Armata Română
Care este cel mai înalt grad militar din România în 2026: Ierarhia completă a gradelor din Armata Română Mareșalul este...
Știrea Zilei
VIDEO | „Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și forță, în poligonul de la Micești
„Tropote în Țara Vinului” 2026, la Alba Iulia: Cele mai impresionante exemplare cabaline concurează la proba de frumusețe, viteză și...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la...
Curier Județean
Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic
Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost...
VIDEO | Doi adolescenți din Orăștie, reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat: Au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău
Doi adolescenți din Orăștie, reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat: Au încercat să fure motorină din excavatorul unei...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...