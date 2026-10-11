VIDEO | Doi adolescenți din Orăștie, reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat: Au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău

Doi adolescenți din Orăștie, reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat: Au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău

Doi adolescenți din Orăștie au fost reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat, după ce au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 octombrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, ambii în vârstă de 18 ani, din municipiul Orăștie, județul Hunedoara, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 7/8 octombrie 2026, cei doi tineri ar fi forțat sistemul de închidere al rezervorului unui excavator, aparținând unei societăți comerciale, care se afla în extravilanul satului Băgău, comuna Lopadea Nouă, cu intenția de a sustrage motorină. Aceștia nu ar fi reușit să sustragă carburant, întrucât rezervorul utilajului era gol.

În cursul zilei de azi, 11 octombrie 2026, în vederea dispunerii măsurilor legale, cei doi tineri vor fi prezentați unității de parchet competente.

Aceștia au fost depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat.

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