Curier Județean

VIDEO | Doi adolescenți din Orăștie, reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat: Au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Doi adolescenți din Orăștie, reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat: Au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău

Doi adolescenți din Orăștie au fost reținuți de polițiștii din Alba pentru furt calificat, după ce au încercat să fure motorină din excavatorul unei firme din Băgău.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 octombrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, ambii în vârstă de 18 ani, din municipiul Orăștie, județul Hunedoara, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 7/8 octombrie 2026, cei doi tineri ar fi forțat sistemul de închidere al rezervorului unui excavator, aparținând unei societăți comerciale, care se afla în extravilanul satului Băgău, comuna Lopadea Nouă, cu intenția de a sustrage motorină. Aceștia nu ar fi reușit să sustragă carburant, întrucât rezervorul utilajului era gol.

În cursul zilei de azi, 11 octombrie 2026, în vederea dispunerii măsurilor legale, cei doi tineri vor fi prezentați unității de parchet competente.

Aceștia au fost depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 octombrie 2026

De

Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic Doi șoferi, unul din Ocna Mureș și altul din Cut, cu alcool „la bord”, au fost trași pe drepata de polițiști. S-au ales cu dosare penale. Potrivit IPJ Alba, la data de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Alimentarea cu apă pentru comuna Ighiu va fi îmbunătățită considerabil: Ce pași importanți a parcurs proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

10 octombrie 2026

De

Alimentarea cu apă pentru comuna Ighiu va fi îmbunătățită considerabil: Ce pași importanți a parcurs proiectul Proiectul „Îmbunătățire alimentare cu apă potabilă pentru comuna Ighiu, județul Alba” nu va fi supus evaluării impactului asupra mediului. Decizia aparține Direcției Județene de Mediu (DJM) Alba, care a analizat dosarul în ședința Comisiei de Analiză Tehnică din 6 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | „Pe Câmpia Libertății”, celebrul cântec al Vetei Biriș, cu un videoclip filmat alături de tinerii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”: „Un moment ce simbolizează schimbul de generații și o comoară lăsată moștenire”

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

10 octombrie 2026

De

„Pe Câmpia Libertății”, celebrul cântec al Vetei Biriș, cu un videoclip filmat alături de tinerii din Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”: „Un moment ce simbolizează schimbul de generații și o comoară lăsată moștenire” Tinerii membri ai Ansambului Folcloric „Valea Târnavelor” au participat, vineri, 9 octombrie 2026, la filmarea videoclipului cântecului „Pe Câmpia Libertății”, melodie celebră din […]

Citește mai mult