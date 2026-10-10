Amenda de aproape 2 milioane de euro, primită de Albalact de la Consiliul Concurenței pentru blocarea unei inspecții, menținută de instanță. Covalact și Dorna Lactate, sancționate pentru același motiv

Amenda de 9,91 milioane de lei, aproximativ 2 milioane de euro, primită de Albalact pentru blocarea unei inspecții, a rămas definitivă. Consiliul Concurenței a anunțat că Tribunalul București a confirmat sancțiunea aplicată companiei.

Amenda nu are legătură cu o eventuală înțelegere între producători, ci cu felul în care s-a desfășurat controlul inopinat de la sfârșitul lunii martie 2023.

Acesta făcea parte dintr-o investigație privind posibile înțelegeri de stabilire a prețurilor pe piața producției și comercializării untului. Potrivit autorității, inspectorilor nu li s-a permis accesul la anumite conturi de e-mail și la corespondența folosită de angajații sau reprezentanții firmei.

Albalact nu a fost singura vizată. Covalact și Dorna Lactate au fost sancționate pentru același motiv, iar toate trei au atacat măsurile în instanță.

Consiliul Concurenței spune că a câștigat definitiv toate cele trei procese. Pentru a le determina să deschidă accesul la informații, autoritatea le-a impus și amenzi de 130.913,27 lei pentru fiecare zi de întârziere. Suma este cea totală pentru cele trei companii și se calcula de la comunicarea sancțiunii până când reprezentanții instituției primeau accesul la documentele cerute.

Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și au rolul de a strânge informațiile necesare pentru a clarifica posibile practici anticoncurențiale.

Inspectorii pot cere orice date legate de obiectul investigației, iar firmele care refuză să coopereze sau care le îngreunează munca riscă o amendă între 0,1% și 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancțiunii.

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