ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj – Paznic

1 post vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată

Condiții: studii medii (școală profesională sau minimum 10 clase); atestat pentru activități de pază; vechime 2 ani în domeniu; abilități de comunicare și muncă în echipă

Calendar: selecție dosare 20.10; proba scrisă 27.10, ora 9:00; interviu 29.10, ora 9:00; rezultat final 29.10, ora 15:30

Informații: tel. 0258 713 630, [email protected]

*Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia (post la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba) – Muncitor calificat

1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată

Condiții: școală generală, profesională sau liceu; vechime minimum 5 ani; apt medical; cunoașterea utilajelor, uneltelor și echipamentelor din dotare; disponibilitate la efort fizic; respectarea secretului de serviciu.

Calendar: dosare 2–15.10; selecție 19.10; proba practică 9.11; interviu 13.11; rezultate finale 17.11

Informații: tel. 0258 810 964, [email protected]

*Spitalul Municipal Aiud (Serviciul Tehnic, Întreținere – stație oxigen) – Muncitor calificat IV – electrician

1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată

Condiții: studii medii; calificare în specialitatea postului. Nu se menționează vechime minimă.

Calendar: dosare până la 23.10, ora 15:00; proba scrisă 2.11, ora 10:00; interviu/probă practică 5.11, ora 10:00; rezultat final 10.11

Observații: dosarele se depun personal, în volum complet, la Biroul RUNOS (str. Spitalului nr. 2); nu se admit completări ulterioare, iar dosarele incomplete sunt respinse. Bibliografia include „Cartea instalatorului electrician” și legile SSM și PSI.

Informații: tel. 0258 861 816, int. 192, [email protected]

*Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni – Fochist

1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată

Condiții: studii medii cu bacalaureat și curs de fochist; vechime 10 ani. Este necesar și certificatul medical de la medicul de medicina muncii (cu aviz psihiatric), specific posturilor din învățământul preuniversitar.

Calendar: dosare până la 23.10, ora 15:00; proba scrisă 2.11, ora 9:00; interviu 4.11, ora 9:00; rezultat final 4.11

Informații: secretariatul instituției, tel. 0258 771 232; bibliografia este afișată la sediu și pe site-ul școlii

*Școala Gimnazială „Singidava” Cugir – Îngrijitor I

2 posturi, normă întreagă, perioadă nedeterminată

Condiții: studii medii (minimum 10 clase sau 8 clase plus școală profesională); vechime 2 ani

Calendar: dosare 12–23.10, până la ora 12:00; proba practică 2.11, ora 12:00; interviu 9.11, ora 11:00; rezultate finale 11.11, ora 14:00–15:00

Informații: tel. 0258 751 727; rezultatele se afișează la sediu (str. Alexandru Sahia nr. 16) și pe www.singidava.ro

*Liceul German Sebeș – Îngrijitor clădiri și îngrijitor educație timpurie

3 posturi, câte 1 normă fiecare (1 îngrijitor clădiri și 2 îngrijitori educație timpurie), perioadă nedeterminată

Condiții: studii gimnaziale; nu se cere vechime; abilități de relaționare și de lucru în echipă; fără abateri disciplinare consemnate în carnetul de muncă; program flexibil; cunoștințe de SSM și PSI

Calendar: dosare 8–22.10, între orele 10:00 și 14:00; proba scrisă 26.10, ora 9:00; interviu 28.10, ora 9:00; rezultate finale 29.10, ora 15:00

Informații: secretariat, tel. 0371 348 884, [email protected] sau [email protected]

*Centrul de Transfuzie Sanguină Alba (Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989 nr. 23) – Medic primar medicină generală adulți

1 post vacant în Compartimentul recrutare, informare donatori, normă de 7 ore/zi, perioadă nedeterminată

Condiții: diplomă de medic primar în medicină generală adulți; aviz anual de liberă practică de la Colegiul Medicilor; engleză și operare pe calculator la nivel mediu. Concursul se organizează conform Ordinului MS nr. 166/2023, deci dosarul include și actele pentru punctaj și dovada membrului CMR cu viza pe anul în curs.

Calendar: dosare până la 21.10, ora 15:00; proba scrisă 30.10, ora 9:00; proba practică 3.11, ora 9:00; rezultat final 3.11, ora 15:30

Informații: tel. 0258 834 050; bibliografia și tematica sunt afișate la sediu

*Primăria Municipiului Blaj (Compartimentul Asistență Medicală, pentru cabinetele medicale școlare de la Colegiul Național „I. M. Clain” și Liceul Tehnologic „T. Cipariu”) – Medic specialist

1 post de medic specialist medicină generală/medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată

Condiții: diplomă de medic; certificat de medic specialist; certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; asigurare de malpraxis; aviz de liberă practică; acte pentru punctaj (Ordinul MS nr. 166/2023)

Calendar: dosare 7–20.10 (inclusiv) la Centrul de Informare pentru Cetățeni; proba scrisă 2.11, ora 10:00; proba clinică/practică 4.11, ora 10:00; rezultate finale 6.11, ora 10:00

Informații: Maria-Manuela Sărătean, inspector superior, tel. 0766 396 539, [email protected]; bibliografia este afișată la sediu

*Primăria Comunei Stremț – Asistent medical comunitar

1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată (în cadrul unui proiect de servicii integrate în comunități rurale)

Condiții: bacalaureat plus studii sanitare. Pot ocupa postul doar asistenți medicali generaliști, de obstetrică-ginecologie/moașe, de pediatrie sau de ocrotire. Sunt necesare certificatul de membru OAMGMAMR cu aviz anual și adeverința de participare la concurs de la OAMGMAMR. Nu se cere vechime. Specializarea în asistență comunitară și permisul categoria B sunt avantaje, nu condiții eliminatorii.

Calendar: dosare până la 21.10, ora 15:00; proba scrisă 29.10, ora 9:00; interviu 2.11, ora 9:00; rezultat final 2.11, ora 15:30

Informații: tel. 0258 848 101 sau la sediul primăriei

*Primăria Comunei Ocoliș (proiect „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale”) – Asistent social

1 post, ½ normă (4 ore/zi), perioadă determinată de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire până la finalul proiectului

Condiții: licență în asistență socială; grad profesional debutant; nu se cere experiență; disponibilitate pentru deplasări în teren; MS Office la nivel de utilizator independent

Calendar: dosare până la 20.10, ora 15:00; proba scrisă 29.10, ora 9:00; interviu 2.11, ora 9:00; rezultat final 2.11

Informații: Chirica Paraschiva, secretar general, [email protected], tel. 0258 700 888 (anunțul); portalul listează și 0784 203 163

*Spitalul Municipal Aiud (Serviciul RUNOS, Juridic, Administrativ) – Consilier juridic IA

1 post, normă întreagă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată

Condiții: diplomă de licență în specialitate (drept); vechime în specialitate de 6 ani și 6 luni. Tematica acoperă legislația sanitară, Codul muncii, achizițiile publice, contenciosul administrativ și Codul civil.

Calendar: dosare până la 21.10, ora 15:00; proba scrisă 29.10, ora 10:00; interviu 3.11; rezultat final 6.11

Informații: tel. 0258 861 816, int. 192, [email protected]. Dosarele se depun personal, iar cele incomplete sunt respinse.

*Primăria Orașului Cugir – Psihopedagog

Funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată.

Condiții: licență în psihologie (specializarea psihologie) sau în științe ale educației (psihopedagogie specială ori pedagogie socială); vechime în specialitate de minimum 6 luni

Calendar: dosare 6–19.10; proba scrisă 26.10, ora 11:00; interviu 29.10, ora 11:00; rezultate finale 3.11

Informații: [email protected], tel. 0258 751 100 / 115 (formatul afișat pe portal: 02587511001-115)

*Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”, Alba Iulia (str. George Barițiu nr. 8) – Îngrijitor grupă învățământ preșcolar

1 normă, perioadă nedeterminată

Condiții: studii generale sau medii; vechime minimum 5 ani; curs de igienă valabil; lucru în schimburi (6–14, 8–16, 10–18) și disponibilitate în weekend; cunoașterea materialelor de curățenie și deprinderi practice de curățenie. Adeverința medicală se eliberează de medicul de medicina muncii.

Calendar: dosare 6–20.10, între orele 9:00 și 12:00; proba scrisă 26.10, ora 9:00; interviu 28.10, ora 9:00; rezultat final 28.10, ora 14:00

Informații: tel. 0358 102 921 sau 0733 058 090, [email protected]. Titlul secțiunii de bibliografie din anunț menționează „magaziner”, cel mai probabil o greșeală de redactare; confirmați la secretariat.

*Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj (județul Alba) – Muncitor, post vacant, funcție contractuală de execuție, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată (1 post).

Condiții specifice:

*studii medii (diplomă de absolvire a școlii profesionale sau a liceului)

*certificat de absolvire a cursului de instalator

*vechime în domeniu: 5 ani

*abilități de relaționare și comunicare, abilități pentru munca în echipă

Data limită de depunere a dosarelor: 19 octombrie 2026, ora 15:00.

Informații suplimentare: telefon 0258 713 630, e-mail [email protected].

*Primăria Comunei Poiana Vadului – Șofer I, post contractual de execuție vacant, compartimentul Achiziții publice și situații de urgență.

Condiții specifice:

*studii medii

*vechime în muncă: nu se cere

*permis de conducere categoria B, C

*certificat de pregătire profesională sau adeverință de mașinist la mașini pentru terasamente

Data limită de depunere a dosarelor: 16 octombrie 2026, ora 16:00.

Informații suplimentare:

*persoană de contact: Onețiu Florina-Mădălina, tel. 0763 643 323

*e-mail: [email protected]

*site: poianavadului.ro

*sau direct la sediul Primăriei Poiana Vadului

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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