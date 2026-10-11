Curier Județean

Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Șoferi din Ocna Mureș și Cut cu alcool „la bord”, trași pe dreapta de polițiști: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic

Doi șoferi, unul din Ocna Mureș și altul din Cut, cu alcool „la bord”, au fost trași pe drepata de polițiști. S-au ales cu dosare penale.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 10 octombrie 2026, în jurul orei 19.15, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe strada Vânătorilor, din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din orașul Ocna Mureș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii, alcoolemiei, acesta a fost condus la spital.

To la data de 10 octombrie 2026, în jurul orei 07.35, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe DC 6, pe raza localității Cut, un autovehicul condus de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din localitatea Cut.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii, alcoolemiei, acesta a fost condus la spital.

Cercetările sunt continuate în ambele cazuri prezentate.

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