Curier Județean

VIDEO | Trei bărbați și o femeie din Cugir, reținuți de polițiști după ce au bătut un tânăr de 25 de ani, pe strada George Coșbuc din oraș

Ioana Oprean

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Trei bărbați și o femeie din Cugir, reținuți de polițiști după ce au bătut un tânăr de 25 de ani, pe strada George Coșbuc din oraș

Trei bărbați și o femeie din Cugir au fost reținuți de polițiști după ce au bătut un tânăr de 25 de ani, pe strada George Coșbuc din oraș.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 2 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de 3 bărbați, în vârstă de 17, 34 și 36 de ani și o femeie de 35 de ani, toți din Cugir, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în dimineața de 28 august 2026, pe fondul unui conflict spontan, cele 4 persoane ar fi agresat fizic un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din Cugir, care se afla pe strada George Coșbuc.

Aceștia vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

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