Curier Județean

A închiriat un utilaj de la o firmă din Alba și nu l-a mai restituit la termenul stabilit: Bărbat din Vâlcea, reținut pentru înșelăciune

Ioana Oprean

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A închiriat un utilaj de la o firmă din Alba și nu l-a mai restituit la termenul stabilit: Bărbat din Vâlcea, reținut pentru înșelăciune

Un bărbat din Vâlcea a fost reținut de polițiști pentru înșelăciune după ce a închiriat un utilaj de la o firmă din Alba și nu l-a mai restituit la termenul stabilit.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 septembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 28 septembrie 2025, bărbatul ar fi încheiat un contract cu o societate comercială, în vederea închirierii unui utilaj.

Ulterior, în perioada 6- 28 octombrie 2025, bărbatul l-ar fi indus în eroare pe reprezentantul societății, prin aceea că l-ar fi determinat să îi ofere utilajul spre închiriere, iar apoi cu titlu de vânzare, nu ar fi achitat contravaloarea închirierii și nu ar fi restituit utilajul, la termenul stabilit, cauzând un prejudiciu de 554.148 de lei.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoana bănuită beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.

Cercetările sunt continuate.

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