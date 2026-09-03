VIDEO | Scandal într-o familie din Alba Iulia: Bărbat de 32 de ani, reținut de polițiști după ce i-ar fi dat soției o palmă peste obraz

Scandal într-o familie din Alba Iulia: Bărbat de 32 de ani, reținut de polițiști după ce i-ar fi dat soției o palmă peste obraz

Un albaiulian de 32 de ani a fost reținut de polițiști după ce i-ar fi dat soției o palmă peste obraz, în timpul unei certe.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 septembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 1 septembrie 2026, în jurul orei 19.00, în timp ce se afla în locuința de domiciliu, împreună cu soția sa, pe fondul unor discuții contradictorii, ar fi lovit-o cu palma în zona feței, pe aceasta, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate.

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