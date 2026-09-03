Curier Județean

VIDEO | Scandal într-o familie din Alba Iulia: Bărbat de 32 de ani, reținut de polițiști după ce i-ar fi dat soției o palmă peste obraz

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

De

Scandal într-o familie din Alba Iulia: Bărbat de 32 de ani, reținut de polițiști după ce i-ar fi dat soției o palmă peste obraz

Un albaiulian de 32 de ani a fost reținut de polițiști după ce i-ar fi dat soției o palmă peste obraz, în timpul unei certe.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 septembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 1 septembrie 2026, în jurul orei 19.00, în timp ce se afla în locuința de domiciliu, împreună cu soția sa, pe fondul unor discuții contradictorii, ar fi lovit-o cu palma în zona feței, pe aceasta, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Incendiu în Șugag: Litieră de pădure cuprinsă de flăcări în zona Curmături

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

3 septembrie 2026

De

Incendiu în Șugag: Litieră de pădure cuprinsă de flăcări în zona Curmături Un incendiu a izbucnit în după amiaza zilei de joi, 3 septembrie 2026, pe raza comunei Șugag. Este vorba de un incendiu la litiera de pădure. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la litiera de pădure în localitatea Șugag, […]

Citește mai mult

Curier Județean

IN MEMORIAM – o întâlnire cu memoria unor artiști care au marcat viața culturală a Albei

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

3 septembrie 2026

De

IN MEMORIAM – o întâlnire cu memoria unor artiști care au marcat viața culturală a Albei Sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 18.00, la Galeria de Artă UAP Alba din Alba Iulia, va avea loc finisajul expoziției „IN MEMORIAM”, dedicată unor artiști importanți legați de spațiul cultural albaiulian și transilvănean. Expoziția reunește lucrări semnate […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

3 septembrie 2026

De

Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale Un accident rutier a avut loc joi, 3 septembrie 2026, la Alba Iulia, zona Ambient. Un singur autoturism a fost implicat în evenimentul rutier, iar o persoană necesită îngrijiri medicale. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia […]

Citește mai mult