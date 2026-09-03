Curier Județean

FOTO | Percheziții la Rimetea, la domiciulul unui bărbat cercetat pentru braconaj cinegetic: Blănuri de pisică salbatică, specie la care vânarea este interzisă, găsite de polițiști 

Ioana Oprean

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Percheziții la Rimetea, la domiciulul unui bărbat cercetat pentru braconaj cinegetic: Blănuri de pisică salbatică, specie la care vânarea este interzisă, găsite de polițiști

Polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu cei ai Poliției Municipiului Aiud și cu cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința unui bărbat în vârstă de 60 de ani, din localitatea Rimetea, în vederea documentării și probării activității infracționale.

În urma efectuării percheziției, au fost descoperite și ridicate trei trofee de vânat constând în blănuri de pisică salbatică, specie la care vânarea este interzisă, potrivit prevederilor din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și alte bunuri care ar avea legatură cu faptele comise.

Totodată, a fost indisponibilizat un ATV despre care există indicii că ar fi fost utilizat în activitățile de braconaj.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud.

Informații de background:

La data de 29 august 2026, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu cei ai Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din localitatea Rimetea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Bărbatul a fost identificat de polițiști, în timp ce se afla într-un fond de vânătoare situat în extravilanul localității Rimetea, unde avea amenajată o zonă pentru practicarea vânătorii.

Totodată, asupra bărbatului, polițiștii au identificat o armă neletală și una letală, ambele deținute ilegal și fără a deține autorizație de vânătoare.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru documentarea întregii activități infracționale.

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