VIDEO | Tensiunile continuă între angajații Fabricii de Arme Cugir și conducere. Ministrul Economiei: „Nu sunt cei mai bine plătiți muncitori. Este loc de îmbunătățire și pentru condițiile de muncă”

Tensiunile continuă între angajații Fabricii de Arme Cugir și conducere. Ministrul Economiei: „Nu sunt cei mai bine plătiți muncitori. Este loc de îmbunătățire și pentru condițiile de muncă”
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat, în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi, 16 aprilie 2026, la Alba Iulia, despre situația tensionată de la Fabrica de Arme Cugir, unde angajații și conducerea nu reușesc să ajungă la un acord în privința negocierilor pentru contractul colectiv de muncă.
,,În primul rând, și acum când vorbim sunt deschise discuțiile, negocierile, conflictele de muncă. Este un proces mai lung de stabilire a programului colectiv de muncă într-unul dintre cele două cazuri. Respect foarte mult dialogul social, respect nemulțumirile legitime, argumentate, ale angajaților. Știu că în industria de apărare nu sunt cei mai bine plătiți muncitori. Este loc de îmbunătățire și pentru condițiile de muncă. Sunt niște oameni acolo care au muncit zeci de ani, în condiții mai precare, care își doresc condiții mai bune”, a explicat ministrul.
El a continuat prin a spune că trebuie avut în calcul factorul economic. Mai exact, necesitatea unor parteneriate sau investiții venite din mediul privat:
,,Pe de altă parte, niciodată nu putem face abstracție de factorul economic. Vorbesc aici despre investiții, atragerea factorului privat, parteneriate, pentru că, oricât ne-am dori oameni bine plătiți pe termen lung și eventual și cu o vârstă medie mai joasă pentru a asigura o continuitate pe termen lung, fără comenzi și volume financiare care să intre în acele companii și fără parteneri serioși nu se vor găsi soluții durabile. În această industrie, de multe ori, din păcate, s-a ajuns în situații în care nu existau comenzi, iar statul încearcă să găsească soluții”, a mai precizat ministrul.
De faptul că angajații nu sunt mulțumiți, ministrul Economiei nu s-a ferit și a explicat că aceștia trebuie să aibă un trai decent. Programul SAFE ar putea, potrivit politicianului, să ajute la îndreptarea acestor nemulțumiri:
,,Oamenii nu sunt foarte mulțumiți, dar nu sunt trași pe liber, dar trebuie să aibă un trai decent. De aceea suntem ocupați de investiții, să nu pierdem nimic din ce putem atrage via programul SAFE. Sper să existe susținere de dialog pentru investițiile care au potențial, indiferent de micile, marile conflicte care țin de social”, a mai explicat acesta.
Reamitim că, în urmă cu câteva luni, angajații de la Fabrica de Arme Cugir au început pe data de, marți, 13 ianuarie, o grevă japoneză. Muncitorii au dorit să obțină trei revendicări odată cu reluarea negocierilor pentru contractul colectiv de muncă.
Angajații au făcut demersurile pentru începerea negocierilor contractului colectiv de muncă pentru anul în curs, 2026, după ce contractul anterior a expirat în decembrie. Nemulțumirile muncitorilor au apărut după ce administrația nu a făcut nicio convocare pentru continuarea discuțiilor privind contractul de muncă.
,,La prima întâlnire am stabilit că se actualizează articole din contract cu actele adiționale făcute de-a lungul celor 2 ani, 3 ani de zile de fapt. Și modificările legislative care au apărut între timp. Comisia respectivă și-a terminat treaba și tot nu a consimțit conducerea să mai facă convocări”, a explicat Ioan Neagu, liderul sindicatului de la Fabrica de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro la acea dată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
