Halucinant: Autospecială de Poliţie, oprită în trafic de un echipaj de la Rutieră pentru depăşirea vitezei

O autospecială a Poliției a fost trasă pe dreapta de un echipaj rutier, după ce ar fi depășit limita legală de viteză pe o stradă din municipiul Galați, ieri, 1 iunie 2026.

În urma incidentului petrecut în 31 mai, conducerea IPJ Galați a dispus verificări pentru a stabili circumstanțele exacte ale situației și modul în care au acționat polițiștii implicați.

IPJ Galaţi informează că, în urma apariţiei, în mediul online, a unor imagini care surprind oprirea în trafic a unei autospeciale de poliţie de către un echipaj rutier, din primele verificări a reieşit că, la data de 31 mai 2026, poliţişti ai Biroului Rutier Galaţi au depistat în trafic o autospecială de Poliţie aparţinând Secţiei 1 Poliţie Rurală Galaţi, care circula în municipiul Galaţi cu o viteză peste limita legală admisă, notează News.ro.

,,Verificările preliminare au indicat faptul că echipajul aflat în autospeciala oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgenţă 112, în localitatea Frumuşiţa, şi se deplasa către sediul subunităţii pentru finalizarea documentelor şi activităţilor procedurale aferente intervenţiei. Având în vedere situaţia constatată, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum şi pentru clarificarea modului de acţiune al personalului implicat”, precizează sursa citată.

