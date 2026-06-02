Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat

Un șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 Iunie 2026, în jurul orei 11.24, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Verificările au relevat faptul că bărbatul are dreptul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI