Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, la DNA: Verificări într-un dosar de trafic de influență și abuz în serviciu
Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, la DNA: Verificări într-un dosar de trafic de influență și abuz în serviciu
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, a ajuns marţi dimineaţă, 2 iunie 2026, la DNA militar, pentru a fi audiat de procurori. Potrivit surselor, şeful Armatei a declarat că nu ştie despre ce este vorba.
Audierea șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, ar avea legătură cu un dosar deschis în anul 2025, în care sunt investigate posibile fapte de complicitate la trafic de influență și abuz în serviciu, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN.
Ancheta vizează modul în care fiica unui alt general ar fi obținut acces la locurile destinate militarilor în cadrul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport (ANEFS). Deocamdată, generalul Gheorghiță Vlad nu are nicio calitate procesuală în dosar, susțin sursele citate.
Rămâne neclar dacă șeful Armatei Române va fi audiat propriu-zis de procurori sau dacă prezența sa la DNA are legătură cu studierea unor documente din dosar.
Într-un punct de vedere transmis presei, Statul Major al Apărării a confirmat desfășurarea unor verificări de către procurorii anticorupție, fără a oferi detalii suplimentare despre anchetă.
„În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”, a transmis Statul Major al Apărării.
Până la această oră, Direcția Națională Anticorupție nu a comunicat oficial informații privind obiectul dosarului sau rolul pe care îl are generalul Gheorghiță Vlad în cadrul verificărilor.
Reacţia Statului Major al Apărării
În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare.
Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii.
Cine este generalul Vlad Gheorghiță
Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023. Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.
De-a lungul carierei militare, s-a aflat la comanda mai multor structuri, de la toate nivelurile ierarhice: comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava, șef al informațiilor la Componenta Operațională Terestră, șef al planificării în Serviciul Operativ la Statul Major al Forțelor Terestre și comandant al Batalionului 631 Tancuri.
Prima funcție din carieră a fost cea de comandant pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri din București. Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri (promoția 1991) și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir (promoția 1988).
FOTO: Facebook Șeful Statului Major al Apărării / Romanian Chief of Defence
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
2 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
2 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate Hidrologii au emis luni, 1 iunie 2026, mai multe avertizare cod galben de inundaţii pentru Alba și alte zone ale țării, valabile până marți noaptea, ora 24.00. Atenţionarea Hidrologică vizează în principal scurgeri importante pe versanți, torenți și […]
Halucinant: Autospecială de Poliţie, oprită în trafic de un echipaj de la Rutieră pentru depăşirea vitezei
Halucinant: Autospecială de Poliţie, oprită în trafic de un echipaj de la Rutieră pentru depăşirea vitezei O autospecială a Poliției a fost trasă pe dreapta de un echipaj rutier, după ce ar fi depășit limita legală de viteză pe o stradă din municipiul Galați, ieri, 1 iunie 2026. În urma incidentului petrecut în 31 mai, […]
2-5 iunie 2026 | Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL
Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL Reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia au anunțat, marți, 2 iunie 2026, cum se va desfășura activitatea instanței superioare în perioada manifestărilor de protest anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL. „În urma informării […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
2 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
2 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate Hidrologii au emis...
Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, la DNA: Verificări într-un dosar de trafic de influență și abuz în serviciu
Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, la DNA: Verificări într-un dosar de trafic de influență și abuz în...
Știrea Zilei
VIDEO | Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării
Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării Magistrații din Alba...
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...