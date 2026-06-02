Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, la DNA: Verificări într-un dosar de trafic de influență și abuz în serviciu

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, a ajuns marţi dimineaţă, 2 iunie 2026, la DNA militar, pentru a fi audiat de procurori. Potrivit surselor, şeful Armatei a declarat că nu ştie despre ce este vorba.

Audierea șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, ar avea legătură cu un dosar deschis în anul 2025, în care sunt investigate posibile fapte de complicitate la trafic de influență și abuz în serviciu, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN.

Ancheta vizează modul în care fiica unui alt general ar fi obținut acces la locurile destinate militarilor în cadrul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport (ANEFS). Deocamdată, generalul Gheorghiță Vlad nu are nicio calitate procesuală în dosar, susțin sursele citate.

Rămâne neclar dacă șeful Armatei Române va fi audiat propriu-zis de procurori sau dacă prezența sa la DNA are legătură cu studierea unor documente din dosar.

Într-un punct de vedere transmis presei, Statul Major al Apărării a confirmat desfășurarea unor verificări de către procurorii anticorupție, fără a oferi detalii suplimentare despre anchetă.

„În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”, a transmis Statul Major al Apărării.

Până la această oră, Direcția Națională Anticorupție nu a comunicat oficial informații privind obiectul dosarului sau rolul pe care îl are generalul Gheorghiță Vlad în cadrul verificărilor.

Cine este generalul Vlad Gheorghiță

Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023. Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.

De-a lungul carierei militare, s-a aflat la comanda mai multor structuri, de la toate nivelurile ierarhice: comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava, șef al informațiilor la Componenta Operațională Terestră, șef al planificării în Serviciul Operativ la Statul Major al Forțelor Terestre și comandant al Batalionului 631 Tancuri.

Prima funcție din carieră a fost cea de comandant pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri din București. Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri (promoția 1991) și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir (promoția 1988).

FOTO: Facebook Șeful Statului Major al Apărării / Romanian Chief of Defence

