2 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Polițiștii rutieri acționează luni, 2 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat

Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat Un șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 Iunie […]

Salariul mediu net în Alba a crescut la 5.041 lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 13 în România și locul 3 în Regiunea Centru

Salariul mediu net în Alba a crescut la 5.041 lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 13 în România și locul 3 în Regiunea Centru Numărul salariaților din județul Alba a continuat să scadă în martie 2026, ajungând la 101.982 de persoane, cu aproape 1.600 mai puțini angajați față de aceeași perioadă a […]

Șofer prins pe DN1 cu permisul suspendat, salvat de propria „neglijență”: Judecătoria Alba Iulia i-a amânat pedeapsa penală

Șofer prins pe DN1 cu permisul suspendat, salvat de propria „neglijență”: Judecătoria Alba Iulia i-a amânat pedeapsa penală Un bărbat din județul Alba a fost găsit vinovat de conducerea unui vehicul în perioada în care avea permisul suspendat, după ce a fost oprit în trafic pe DN1, în apropiere de Alba Iulia. Deși instanța a […]

