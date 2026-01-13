Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză: ,,Nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere sau un răspuns din partea administrației”. Revendicările cerute
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir au început astăzi, marți, 13 ianuarie, o grevă japoneză. Muncitorii doresc să obțină trei revendicări odată cu reluarea negocierilor pentru contractul colectiv de muncă.
Angajații au făcut demersurile pentru începerea negocierilor contractului colectiv de muncă pentru anul în curs, 2026, după ce contractul anterior a expirat în decembrie. Nemulțumirile muncitorilor au apărut după ce administrația nu a făcut nicio convocare pentru continuarea discuțiilor privind contractul de muncă.
,,La prima întâlnire am stabilit că se actualizează articole din contract cu actele adiționale făcute de-a lungul celor 2 ani, 3 ani de zile de fapt. Și modificările legislative care au apărut între timp. Comisia respectivă și-a terminat treaba și tot nu a consimțit conducerea să mai facă convocări”, a explicat Ioan Neagu, liderul sindicatului de la Fabrica de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro.
Astfel, în contextul scumpirilor din România, salariații au început să devină nemulțumiți. În acest context, ei au trei revendicări:
- creșterea salariilor
- Creșterea valorii tichetelor de masă
- acordarea voucherelor de vacanță
Din aceste motive, angajații au intrat începând de astăzi în grevă japoneză și nu vor renunța până când discuțiile privind contractul nu vor fi reluate:
,,Greva nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere sau un răspuns din partea administrației dacă continuăm sau nu continuăm negocierile, pentru că ele sunt începute”, a mai explicat Neagu.
Știre în curs de actualizare…
