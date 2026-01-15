VIDEO | Taxe și impozite pe locuințe mult mai mari la Sebeș în 2026. Creșteri de până la 70–80% față de anul trecut: ,,Toate merg din ce în ce mai prost”

Taxe și impozite pe locuințe mult mai mari la Sebeș în 2026. Creșteri de până la 70–80% față de anul trecut: ,,Toate merg din ce în ce mai prost”

Locuitorii din Sebeș pot achita, începând de astăzi, 15 ianuarie 2026, taxele și impozitele aferente locuințelor. Mulți dintre contribuabili constată însă creșteri semnificative, sumele fiind cu aproximativ 70–80% mai mari față de anul trecut, după al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvern.

Cât plătesc locuitorii din Sebeș pentru impozitele și taxele pe locuință în 2026

Spre exemplu, doi locuitori, o femeie în vârstă și un bărbat, au plătit aproximativ 100 de lei mai mult decât anul trecut: ,,În acest an am plătit impozitul cu 226 de lei. Anul trecut a fost în jur de 130 de lei. Greu, bani puțin, salariul minim pe economie”, a spus bărbatul. ,,Eu am pensia 15 milioane pe lună, vă dați seama, cu restul facturilor, nu mai rămân cu nimic”, a subliniat femeia.

În ceea ce privește o altă pensionară, care locuiește într-un apartament, a plătit suma de 360 în 2026, în timp ce anul trecut a cheltuit doar 160 de lei.

,,Eu sunt singură, soțul meu a murit. Am doi băieți. Am plătit 360 de lei. Stau la apartament. Anul trecut am plătit 160. Toate merg din ce în ce mai prost, mai ales că sunt pensionară și bolnavă. Dar mă descurc singură”, a povestit vârstnică.

Un alt bărbat care locuiește la casă a spus că are de plătit în acest an cu aproximativ 500 de lei mai mult decât anul trecut.

,,Este o medie a majorării, până la 70-80%, dar datorită dispariției scutirilor se simte o creștere mai mare”

Șeful Serviciului Venituri din cadrul Primăriei Sebeș, Dinu Drăghiciu, explică faptul că majorările taxelor și impozitelor locale sunt rezultatul unor modificări legislative aplicabile la nivel național, transpuse ulterior prin hotărâre a Consiliului Local.

Potrivit acestuia, noile sume au fost stabilite în principal prin lege, primăriile având o marjă redusă de decizie, iar valorile actuale au fost actualizate și cu rata inflației.

,,Schimbările impozitelor și a taxelor locale au fost propuse și legiferate prin legea 239/2025, pe baza căreia s-a emis hotărâre de Consiliul Local și din care s-au preluat sumele și cotele aferente impozitelor locale. Majoritatea sumelor au fost precizate de lege rămânând foarte puține cote la latitudine primăriilor. Spre exemplu, la impozitul de clădire este între 0,08 și 1,3 dar noi am mers mereu pe cota cea mai mică. Pe lângă valorile date de lege sumele sau cotele aferente anului 2025 au fost actualizate cu procentul de inflație de 5,6”, a explicat Dinu Drăghiciu, șef Direcția Venituri în cadrul Primăriei Sebeș pentru Ziarul Unirea.

De asemenea, dispariția unor scutiri acordate în anii anteriori contribuie la creșteri semnificativ mai mari pentru o parte dintre contribuabili. Astfel, oamenii sunt nevoiți să plătească cu 70-80% mai mult în acest an pentru impozitele și taxele la locuințe:

,,Pe lângă majorările dispuse de lege au fost o serie de anulări de scutiri. Anul trecut au fost mai multe scutiri. Spre exemplu, persoanele cu handicap grav și dizabilități, în baza actelor, erau scutite. Acum aceste scutiri au dispărut. În privința creșterilor, în mod normal, după lege este o medie a majorării, până la 70-80%, dar datorită și dispariției scutirilor se simte o creștere mai mare. Normal, în funcție de clădire, în funcție de teren și așa mai departe”, a mai subliniat Dinu Drăghiciu, șef Direcția Venituri în cadrul Primăriei Sebeș.

Bonificația de 10% rămâne valabilă, dacă se plătește până la 31 martie 2026.

