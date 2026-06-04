Curier Județean

VIDEO | Tânăr din Cugir, REȚINUT: S-a apropiat de fosta sa parteneră și a încălcat ordinul de protecție

Bogdan Ilea

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Tânăr din Cugir, REȚINUT: S-a apropiat de fosta sa parteneră și a încălcat ordinul de protecție

Un tânăr de 26 de ani din Cugir a fost reținut pentru 24 de ore după ce s-a apropiat, la o distanță mai mică de 20 de metri, de fosta sa parteneră, o tânără de 24 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, la data de 5 mai 2026.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 3 iunie 2026, bărbatul s-ar fi apropiat de fosta sa parteneră, în vârstă de 24 de ani, la o distanța mai mică de 20 de metri, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru a fi dispuse măsurile legale.

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