FOTO | SCANDAL într-un bloc din Alba Iulia, în miez de noapte: Un bărbat care a încălcat ordinul de protecție și a lovit ușa unui vecin cu piciorul, încătușat de jandarmi

SCANDAL într-un bloc din Alba Iulia, în miez de noapte: Un bărbat care a încălcat ordinul de protecție și a lovit ușa unui vecin cu piciorul, încătușat de jandarmi

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au intervenit în noaptea de 3 spre 4 iunie 2026, în jurul orei 23:00, în urma unui apel la 112 prin care era semnalat un scandal între doi vecini din municipiul Alba Iulia.

La fața locului, jandarmii au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Persoana reclamată avea emis un ordin de protecție care îi interzicea apropierea de apelant. La sosirea echipajului, aceasta se afla la ușa locuinței persoanei vătămate, unde lovea în mod repetat cu piciorul.

Pe parcursul verificărilor, persoana în cauză a devenit recalcitrantă, fiind necesară imobilizarea și încătușarea acesteia pentru prevenirea producerii unor incidente.

Persoana a fost condusă și predată polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, în vederea continuării verificărilor și dispunerii măsurilor legale.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba reamintește cetățenilor că încălcarea unui ordin de protecție reprezintă o faptă gravă și poate atrage răspunderea penală. În astfel de situații, recomandăm sesizarea de îndată a autorităților prin apel la numărul unic de urgență 112.

UPDATE IPJ Alba:

La data de 4 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 39 de ani, ar fi distrus, prin lovire cu picioarele, ușa de acces în imobilul unui bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu și al consumului de alcool, și l-ar fi amenințat pe acesta cu acte de violență, provocându-i acestuia o stare de temere. Totodată, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, la data de 24 aprilie 2026, pentru o perioadă de 6 luni, acesta având obligația de a păstra o distanță minimă de 5 metri față de bărbatul, în vârstă de 44 de ani.

Cercetările sunt continuate.

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