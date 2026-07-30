Comunicat de presă – 30 iulie 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „DIGITALIZAREA ACTIVITATII LA NATUR SRL”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț finalizare implementare proiect:

DIGITALIZAREA ACTIVITATII LA NATUR SRL

Numele beneficiarului: NATUR SRL

Apel de proiecte gestionat de MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta. C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE .I INOVARE, titlu apel:. DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNA LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SA SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Numele proiectului de investiție: DIGITALIZAREA ACTIVITATII LA NATUR SRL

Contract de finanțare: 5913.1/i3/c9 _21.05.2025

Cod proiect: RUE5913/C9/I3

Durata proiectului: 7 Luni.

Data de începere: 01.06.2025

Data finalizării: 31.07.2026

Obiectivele generale urmărite: DIGITALIZAREA SC NATUR SRL ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII PE PIAȚĂ.

Obiectivele specfice urmărite:

– Dotarea societatii cu active corporale si necorporale .

– Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.

– Mentinerea locurilor de munca existente la nivelul anului 2022 in vederea reducerii fluctuatiei de personal, avand un impact pozitiv asupra activitatii societatii deoarece ii ofera stabilitate.

Indeplinirea a 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Investiția a contribuit la creșterea gradului de digitalizare a mediului de afaceri din Aiud prin introducerea unor soluții IT moderne si optimizarea proceselor interne. Societatea NATUR SRL a crescut gradul de digitalizare cu 6 DESI. La nivel regional, proiectul sprijină dezvoltarea competitivității IMM-urilor. Implementarea soluțiilor de digitalizare va avea efecte pozitive asupra eficienței operaționale, calității serviciilor oferite și va stimula crearea de noi oportunități economice, contribuind astfel la modernizarea și dezvoltarea durabilă a regiunii Centru.

Valoare totală proiect: 331.930,27 lei

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR: 245.626,40 lei,

Date de contact:

Persoană de contact: SAS TEOFIL, administrator

Telefon: 0747971803

Email: [email protected], [email protected]

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