VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști! A lovit o mașină parcată după ce a condus BĂUT și FĂRĂ carnet. Ce alcoolemie avea
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști! A lovit o mașină parcată după ce a condus BĂUT și FĂRĂ permis
Un tânăr, în vârstă de 18 ani, a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident rutier, pe strada Livezii din municipiu.
Mai exact, băiatul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism care se afla parcat regulamentar.
Polițiștii au constatat, în urma verificărilor, că acesta nu deține permis de conducere și a condus fiind sub influența băuturilor alcoolice.
Potrivit IPJ Alba, la data de 6 octombrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 18 ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.
În dimineața zilei de 6 octombrie 2025, tânărul de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Livezii din municipiu, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism care se afla parcat regulamentar.
Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,55 mg/L alcool pur în aerul expirat.
Totodată, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Primăria Alba Iulia despre relația tensionată cu STP: „Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate”
Primăria Alba Iulia despre relația tensionată cu STP: „Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate” „Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate”, a anunțat, luni 6 octombrie 2025, Biroul de presă al Primăriei municipiului Alba Iulia, într-un comunicat. Citește și: Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni […]
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba: 5 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba: 5 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 115.000 de lei și 35 de avertismte în urma controalelor la zeci de firme din județ. Inspectorii au depistat 5 persoane care lucrau la negru. Prin Programul cadru […]
Tânără de 25 de ani, din Ighiu, AMENINȚATĂ cu acte de violență de soț, în Alba Iulia: Polițiștii au emis ordin de protecție
Tânără de 25 de ani, din Ighiu, AMENINȚATĂ cu acte de violență de soț, în Alba Iulia: Polițiștii au emis ordin de protecție O tânără de 25 de ani, din Ighiu, a fost amenințată cu acte de violență de soț, în Alba Iulia. Polițiștii au emis ordin de protecție. Potrivit IPJ Alba, în noaptea de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, economist: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului”
Radu Georgescu: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului” „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea...
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea scădea la 1 leu, „1 leu și-un pic” pe KWh. Anunțul făcut de Ministrul Energiei
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea scădea la 1 leu, „1 leu și-un pic” pe KWh. Anunțul făcut...
Știrea Zilei
Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP: ,,Suntem conștienți de disconfortul creat”
Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP Asociația AIDA-TL a transmis...
VIDEO | După trei zile de așteptare și drumuri lungi pe jos, locuitorii din Alba Iulia respiră ușurați: Autobuzele circulă din nou. Ce spun călătorii acum?
După trei zile de așteptare și drumuri lungi pe jos, locuitorii din Alba Iulia respiră ușurați: Autobuzele circulă din nou...
Curier Județean
Primăria Alba Iulia despre relația tensionată cu STP: „Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate”
Primăria Alba Iulia despre relația tensionată cu STP: „Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate”...
VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști! A lovit o mașină parcată după ce a condus BĂUT și FĂRĂ carnet. Ce alcoolemie avea
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști! A lovit o mașină parcată după ce a condus BĂUT și FĂRĂ permis...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...