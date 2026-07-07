VIDEO | Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Soluție alternativă propusă de Ministerul Transporturilor pentru a nu închide circulația. Clarificări cerute CNAIR

Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Soluție alternativă propusă de Ministerul Transporturilor pentru a nu închide circulația. Clarificări cerute CNAIR

Închiderea circulației rutiere pe autostrada A10 Sebeș-Turda și devierea traficului DN1 a fost criticată de Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, care a propus o soluție alternativă.

,,Șoferii care circulă pe Autostrada Sebeș – Turda nu trebuie deviați pe drumul național. Există soluții civilizate pentru menținerea traficului pe autostradă”, a scris Cosma pe Facebook.

În urma degradărilor apărute pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, CNAIR propune închiderea sensului de mers spre Turda și devierea traficului pe drumul național paralel pe circa 17km, între nodurile rutiere Unirea și Turda, însă oficialul nu este de acord cu această soluție, atunci când există posibilitatea menținerii traficului pe autostradă în condiții de siguranță.

Secretarul de stat spune că aceasta trebuie să fie prima opțiune analizată, scoaterea traficului de pe autostradă pentru aproximativ 17 km înseamnând timpi mai mari de deplasare, disconfort pentru șoferi și riscuri suplimentare de accidente.

,,Am propus CNAIR și Poliției Române o soluție care permite păstrarea circulației pe autostradă: devierea traficului pe celălalt sens de mers și organizarea circulației în regim bidirecțional pe o distanță de aproximativ 2,5 km, strict în zona afectată”, mai scrie Horațiu Cosma.

Din punct de vedere tehnic, această variantă poate fi realizată prin amenajarea unei traversări mediane la kilometrul aproximativ 67,5 al autostrăzii, deasupra zonei afectate, și utilizarea zonei cu parapet median demontabil de la km 65, aflată sub alunecare. Practic, traficul ar rămâne pe autostradă, iar restricțiile s-ar limita la sectorul afectat (adică circa 2,5km de trafic deviat).

,,Această soluție este mai sigură pentru participanții la trafic, reduce impactul asupra circulației și evită transferarea unui volum important de vehicule pe drumul național. Am transmis această propunere însoțită de o schiță tehnică și mă aștept ca ea să fie analizată cu maximă seriozitate și implementată dacă evaluările de siguranță confirmă fezabilitatea acesteia.

În astfel de situații, obiectivul trebuie să fie dublu: remedierea rapidă a problemelor apărute și menținerea circulației în cele mai bune condiții posibile pentru șoferi”, își explică reprezentantul Ministerului Transporturilor propunerea.

De asemenea, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a solicitat luni, 6 iulie 2026, Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) explicații și un raport detaliat privind noua surpare produsă pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, pentru identificarea cauzelor și remedierea definitivă a degradărilor.

Horațiu Cosma cere explicații urgente de la CNAIR după noua surpare de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat luni, 6 iulie 2026, că a solicitat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) un raport detaliat privind situația apărută pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, unde degradările repetate ale carosabilului au generat o nouă surpare.

Potrivit acestuia, raportul trebuie să prezinte cauzele tehnice ale degradărilor, riscurile identificate pentru siguranța circulației, măsurile întreprinse până în prezent și soluțiile propuse pentru remedierea definitivă a acestui punct cu probleme.

Cosma a solicitat, totodată, explicații privind motivele pentru care recepția finală a lucrărilor a fost efectuată în 2023, în condițiile în care în zonă au fost semnalate probleme recurente încă de la darea în trafic a autostrăzii.

Secretarul de stat a cerut CNAIR să prezinte, în regim de urgență, un plan clar pentru eliminarea definitivă a cauzelor degradărilor, astfel încât să fie prevenită extinderea surpării și să nu mai fie necesare intervenții repetate în același punct.

Oficialul român a solicitat ca, în cazul în care evoluția situației va impune restricții suplimentare de circulație, CNAIR să analizeze cu prioritate posibilitatea devierii traficului prin organizarea circulației bidirecționale pe celălalt sens al autostrăzii.

Cosma a subliniat că siguranța circulației reprezintă o prioritate și a afirmat că este esențială identificarea exactă a cauzelor care au dus la apariția acestor probleme, stabilirea responsabilităților și implementarea, în cel mai scurt timp, a unei soluții tehnice durabile pentru acest sector al Autostrăzii A10.

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