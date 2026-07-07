Amenzi de până la 5.000 de lei la Alba Iulia pentru murdărirea sau deteriorarea monumentelor publice: Noul regulament de gospodărire locală, în consultare publică

În municipiul Alba Iulia sunt în pregătire reguli mult mai stricte în ceea ce privește curățenia și protejarea spațiilor publice. Un nou proiect de regulament privind gospodărirea locală se află în această perioadă în consultare publică, propunând măsuri ferme împotriva celor care distrug sau murdăresc patrimoniul orașului.

Printre cele mai importante prevederi se numără sancțiunile aplicate celor care afectează monumentele și clădirile publice. Într-un oraș cu o încărcătură istorică deosebită precum Alba Iulia, unde monumentele atrag și turiști, autoritățile locale vor să descurajeze actele de vandalism sau neatenție.

Conform documentului aflat în dezbatere, deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice și/sau a monumentelor amplasate în locuri publice va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Această sancțiune se aplică în mod egal atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

De asemenea, regulamentul aduce responsabilități și pentru proprietari. Astfel, neluarea măsurilor pentru curățarea clădirilor sau a monumentelor de către deținătorii legali constituie, la rândul ei, o contravenție. În acest caz, amenzile propuse sunt:

*Între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice;

*Între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele juridice.

Sumele încasate din aceste amenzi vor fi direcționate integral către bugetul local , iar în situațiile în care se produc pagube materiale ce pot fi evaluate, contravenienții vor fi obligați să suporte și costurile pentru recuperarea prejudiciului sau aducerea monumentelor la starea inițială.

Fiind vorba de un proiect aflat în faza de consultare publică, cetățenii din Alba Iulia au posibilitatea de a analiza textul regulamentului și de a trimite sugestii sau recomandări înainte ca acesta să fie supus votului în Consiliul Local.

foto – Monumentul Unirii din Alba Iulia, vandalizat (arhivă; cu rol ilustrativ)

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