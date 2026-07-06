Alertă! Pe Autostrada Sebeș-Turda, circulație închisă pe aproximativ 17 kilometri: Probleme majore la km 66

Se închide circulația pe aproximativ 17 km ai Autostrăzii A10, Sebeș – Turda, Calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), județul Cluj, a anunțat DRDP Cluj luni, 6 iulie 2026, la ora 15.00.

Agravarea problemelor de la km 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda au fost semnalate în premieră de ziarulunirea.ro.

„În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat.

Astfel, începând de marți, 07.07.2026, vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță.

Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920.

Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați semnalizarea rutieră!”, au precizat reprezentanții DRDP Cluj.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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