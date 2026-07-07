FOTO | Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei

Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei

Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor. Lucrările includ: derocări, consolidări ale versanților, lucrări pentru lărgirea platformei drumului, fundații adâncite pentru parapete, precum și montarea a 40 de podețe metalice pentru dirijarea apelor pluviale.

,,Tronsonul leagă județele Bihor, Cluj și Alba. Lucrările au început în luna mai 2026 și vizează modernizarea a aproximativ 9,75 kilometri. Acestea includ derocări, consolidări ale versanților, lucrări pentru lărgirea platformei drumului, fundații adâncite pentru parapete, precum și montarea a 40 de podețe metalice pentru dirijarea apelor pluviale.”, se arată într-un mesaj publicat de Horea Abrudan, vicepreședinte Consiliul Județean Bihor.

Contractul de execuție pentru modernizarea DJ 763 Padiș – Ic Ponor a fost semnat în decembrie 2025, cu firma Antrepriza de Reparații și Lucrări S.A. Cluj-Napoca. Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei, cu TVA inclus, iar termenul contractual de execuție este de 18 luni, mai scrie acesta.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, și din bugetul Consiliului Județean Bihor.

Modernizarea drumului va contribui la dezvoltarea și accesibilitatea zonei turistice Padiș, facilitând accesul către obiective și trasee marcate precum Cheile Galbenei, Poiana Florilor, Valea și Stațiunea Boga, Cheile Someșului Cald, Poiana Vărășoaia sau Cetatea Rădesei.

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