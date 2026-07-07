FOTO | Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei
Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei
Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor. Lucrările includ: derocări, consolidări ale versanților, lucrări pentru lărgirea platformei drumului, fundații adâncite pentru parapete, precum și montarea a 40 de podețe metalice pentru dirijarea apelor pluviale.
,,Tronsonul leagă județele Bihor, Cluj și Alba. Lucrările au început în luna mai 2026 și vizează modernizarea a aproximativ 9,75 kilometri. Acestea includ derocări, consolidări ale versanților, lucrări pentru lărgirea platformei drumului, fundații adâncite pentru parapete, precum și montarea a 40 de podețe metalice pentru dirijarea apelor pluviale.”, se arată într-un mesaj publicat de Horea Abrudan, vicepreședinte Consiliul Județean Bihor.
Contractul de execuție pentru modernizarea DJ 763 Padiș – Ic Ponor a fost semnat în decembrie 2025, cu firma Antrepriza de Reparații și Lucrări S.A. Cluj-Napoca. Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei, cu TVA inclus, iar termenul contractual de execuție este de 18 luni, mai scrie acesta.
Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, și din bugetul Consiliului Județean Bihor.
Modernizarea drumului va contribui la dezvoltarea și accesibilitatea zonei turistice Padiș, facilitând accesul către obiective și trasee marcate precum Cheile Galbenei, Poiana Florilor, Valea și Stațiunea Boga, Cheile Someșului Cald, Poiana Vărășoaia sau Cetatea Rădesei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Politică Administrație
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate AUR începe să strângă semnături pentru suspendarea președintele Nicușor Dan. 155 de semnături sunt necesare de la parlamentari, ca solicitarea să poată fi depusă la Birourile reunite ale celor două Camere. Matematic, AUR are 90 de semnături, însă […]
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia Cea de-a doua ediție a Transylvania EU Funds Day, organizată la Alba Iulia de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reunit peste 400 de participanți din întreaga regiune. Evenimentul a fost […]
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după ce, ani la rând, cât a fost în opoziție, a blamat aceste practici și a clamat meritocrația, profesionalismul și depolitizarea companiilor de stat. Nicu Fălcoi, vechi membru al USR, a fost numit recent de ministrul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate
ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate: „Dialogul social contribuie la stabilitate, echitate și performanță...
Cum va fi vremea în România până la mijlocul lunii iulie 2026: De la temperaturi apropiate de normalul perioadei și episoade de instabilitate atmosferică, la zile caniculare
Cum va fi vremea în România până la mijlocul lunii iulie 2026: De la temperaturi apropiate de normalul perioadei și...
Știrea Zilei
STP avertizează: Atribuirea de urgență a transportului public din Alba Iulia poate pune în pericol finanțarea PNRR. Memoriu de 33 de pagini adresat consilierilor locali
STP avertizează: Atribuirea de urgență a transportului public din Alba Iulia poate pune în pericol finanțarea PNRR. Memoriu de 33...
Grevă generală în Sănătate: Federația SANITAS a decis declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului. Motivele și revendicările
Grevă generală în Sănătate: Federația SANITAS a decis declanșarea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului. Motivele și revendicările...
Curier Județean
Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială
Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială Pompierii din Alba Iulia...
FOTO | Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă din Vinerea cu o bicicletă
Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe...
Politică Administrație
FOTO | Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei
Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de...
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate AUR începe să...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...