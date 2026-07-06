VIDEO | Reacția DRDP Cluj la „craterul” periculos apărut pe Autostrada Sebeș–Turda: Explicația autorităților

Reacția DRDP Cluj la „craterul” periculos apărut pe Autostrada Sebeș–Turda: Explicația autorităților

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a explicat situația cu privire la zona km 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda (A10), după ce ziarulunirea.ro și alte publicații au prezentat imagini cu ,,craterul” care s-a format în zonă.

Astfel, printr-o postare publicată duminică, 5 iulie, D.R.D.P. Cluj a explicat că în zona km 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda (A10) se manifestă un fenomen de instabilitate a terenului care a determinat în timp degradări ale sistemului rutier.

Reacția D.R.D.P. Cluj

Zona este monitorizată permanent de DRDP Cluj, au fost executate succesiv lucrări de remediere a degradărilor și au fost dispuse măsurile necesare pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Având în vedere evoluția fenomenului, DRDP Cluj a sesizat Instituția Prefectului – Județul Cluj, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a aprobat nota de constatare privind evaluarea pagubelor produse de manifestarea fenomenului de instabilitate și a stabilit măsurile necesare pentru evaluarea tehnică și gestionarea situației.

DRDP Cluj, prin Secția Producție, va demara marți, 07.07.2026, lucrările necesare pentru punerea în siguranță a sectorului afectat.

Reamintim că pe Autostrada A10, km 65+900 – km 66+400, Calea 1, banda I și banda de vehicule lente, au fost instituite restricții de circulație din data de 28.05.2026, până la finalizarea lucrărilor de consolidare a corpului autostrăzii.

Circulația se desfășoară pe o bandă din trei, cu restricții de viteză.

„Crater” periculos pe Autostrada Sebeș-Turda (A10)

Reamintim că, ziarulunirea.ro a scis că problemele continuă pe Autostrada A10, Sebeș–Turda. Un „crater” periculos a apărut după ce o porțiune din carosabil s-a surpat, în zona kilometrilor 65+900 – 66+400, pe Calea 1.

Mărimea porțiunii afectate de această surpare este una considerabilă, existând riscul să pună în pericol siguranța șoferilor.

Cu fiecare nouă problemă apărută, devine tot mai greu de explicat cum o autostradă ajunge să aibă nevoie de atâtea intervenții într-un timp atât de scurt.

Șoferii speră ca următoarea deplasare să fie una obișnuită, nu încă o ocazie de a descoperi un nou defect al carosabilului. La ritmul acesta, reparațiile riscă să devină o prezență mai constantă decât traficul.

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