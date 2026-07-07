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ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate: „Dialogul social contribuie la stabilitate, echitate și performanță la locul de muncă”

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba aduce în atenția angajatorilor, angajaților și partenerilor sociali importanța negocierii colective, ca mijloc de stabilire a unor relații de muncă bazate pe dialog, respect reciproc și responsabilitate.

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Negocierea colectivă este procesul prin care angajatorii sau organizațiile patronale, pe de o parte, și sindicatele ori reprezentanții angajaților, pe de altă parte, stabilesc condiții de muncă, drepturi și obligații care decurg din raporturile de muncă, precum și alte aspecte de interes comun, se arată într-un comunicat de presă dat publicității de ITM Alba marți, 7 iulie 2026.

Pentru a produce rezultate reale, negocierile trebuie desfășurate cu bună-credință. Aceasta presupune implicarea efectivă a părților, recunoașterea partenerilor de dialog, evitarea întârzierilor nejustificate și respectarea angajamentelor asumate.

Contractele colective de muncă completează cadrul legal și permit adaptarea drepturilor și obligațiilor la realitățile fiecărui loc de muncă. Ele pot include clauze privind salariile, sporurile, timpul de muncă, munca suplimentară, concediile, formarea profesională, securitatea și sănătatea în muncă, telemunca, egalitatea de șanse, combaterea discriminării, drepturile sindicale și soluționarea conflictelor.

Drepturile stabilite prin contractele colective de muncă nu pot fi inferioare celor prevăzute de lege sau de contractele colective aplicabile la nivel superior. În sistemul bugetar, negocierea drepturilor salariale se realizează doar în limitele și condițiile stabilite de legislația în vigoare și de bugetele aprobate.

Beneficiile negocierii colective sunt importante atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Negocierea colectivă poate contribui la creșterea calității locurilor de muncă, reducerea inegalităților, promovarea egalității de gen, creșterea loialității forței de muncă, îmbunătățirea comunicării interne și consolidarea stabilității relațiilor de muncă. Totodată, aceasta poate sprijini adaptarea întreprinderilor la schimbări economice, tehnologice și sociale. Astfel, prin dialog, părțile pot identifica soluții pentru menținerea locurilor de muncă, formare profesională, recalificare și protecție socială.

Deși autoritățile publice nu pot interveni în derularea negocierilor colective, inspectoratele teritoriale de muncă au un rol important în promovarea dialogului social, informarea părților și încurajarea negocierilor desfășurate cu bună-credință.

„Negocierea colectivă este un instrument esențial pentru construirea unui mediu de muncă echitabil, stabil și productiv.”

Prin implicarea activă a angajatorilor, sindicatelor și reprezentanților angajaților, contractele colective de muncă pot deveni un mijloc eficient de protejare a drepturilor lucrătorilor și de susținere a competitivității angajatorilor, se mai arată în comunicatul ITM Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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