Curier Județean

După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele pentru salarii”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele pentru salarii”

După aproape 20 de ședințe de Consiliu Local, consilierii locali din Almașu Mare au votat bugetul local și hotărârea privind taxele și impozitele, într-o ședință care a avut loc luni, 5 iulie 2026. 

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Primarul din comună, Zaharie Aron, a explicat că, în cele din urmă, cinci din cei nouă consilieri locali au votat hotărârile:

,,Au votat ieri și taxele și impozitele și bugetul și reorganizarea. Tot ce a rămas nevotat a fost votat. Oamenii nu au luat salariile timp de 3 luni pentru că nu au fost adoptate aceste trei hotărâri. Nu am mai fost alimentați de la trezorerie cu sume defalcate din TVA. Urmează să trimitem hotărârile și după o să ne deblocheze sumele.”, a explicat edilul din comună pentru ziarulunirea.ro

Majoritatea a fost obținută cu votul consilierului local de la USR, Hendrea Gheorghe, în a 19-a ședință de Consiliu Local. 

Reamintim că, comuna Almașu Mare, din județul Alba, s-a confruntat cu o situație fără precedent, după ce, în ciuda organizării a 18 ședințe de Consiliu Local, nu au fost aprobate nici bugetul, nici proiectul de hotărâre care stabilește taxele și impozitele.

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,,Nu a fost votat nici bugetul, nu au fost stabilite nici taxele și impozitele. Eu am propus ca taxele și impozitele să fie stabilite la nivelul minim, însă 5 din 9 consilieri nu votează proiectul. Din cauza asta ne-au fost sistate alimentările de conturi din sumele defalcate din TVA sau din impozitele pe venit pe care le primim de la bugetul de stat sau de la Consiliul Județean. De 3 luni nu am putut să dau salariile angajaților primăriei sau asistenților persoanelor cu handicap.”, a explicat, pe data de 23 iunie 2026, Zaharie Aron, pentru ziarulunirea.ro.

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