După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele pentru salarii”
După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele pentru salarii”
După aproape 20 de ședințe de Consiliu Local, consilierii locali din Almașu Mare au votat bugetul local și hotărârea privind taxele și impozitele, într-o ședință care a avut loc luni, 5 iulie 2026.
Primarul din comună, Zaharie Aron, a explicat că, în cele din urmă, cinci din cei nouă consilieri locali au votat hotărârile:
,,Au votat ieri și taxele și impozitele și bugetul și reorganizarea. Tot ce a rămas nevotat a fost votat. Oamenii nu au luat salariile timp de 3 luni pentru că nu au fost adoptate aceste trei hotărâri. Nu am mai fost alimentați de la trezorerie cu sume defalcate din TVA. Urmează să trimitem hotărârile și după o să ne deblocheze sumele.”, a explicat edilul din comună pentru ziarulunirea.ro.
Majoritatea a fost obținută cu votul consilierului local de la USR, Hendrea Gheorghe, în a 19-a ședință de Consiliu Local.
Reamintim că, comuna Almașu Mare, din județul Alba, s-a confruntat cu o situație fără precedent, după ce, în ciuda organizării a 18 ședințe de Consiliu Local, nu au fost aprobate nici bugetul, nici proiectul de hotărâre care stabilește taxele și impozitele.
Citește și: Cei cinci consilieri din Almașu Mare care nu au votat bugetul și taxele își explică decizia. Cum justifică blocajul din comună după 18 ședințe de Consiliu Local
,,Nu a fost votat nici bugetul, nu au fost stabilite nici taxele și impozitele. Eu am propus ca taxele și impozitele să fie stabilite la nivelul minim, însă 5 din 9 consilieri nu votează proiectul. Din cauza asta ne-au fost sistate alimentările de conturi din sumele defalcate din TVA sau din impozitele pe venit pe care le primim de la bugetul de stat sau de la Consiliul Județean. De 3 luni nu am putut să dau salariile angajaților primăriei sau asistenților persoanelor cu handicap.”, a explicat, pe data de 23 iunie 2026, Zaharie Aron, pentru ziarulunirea.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia că au făcut rădăcini”
Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia că au făcut rădăcini” O obligație mai puțin obișnuită pentru proprietarii de autovehicule este inclusă în Noul Regulament de gospodărire a municipiului Alba Iulia. Documentul stabilește că menținerea curățeniei mașinii nu mai este doar o […]
Stadionul “Cetate” din Alba Iulia – eficientizarea energetică a clădirilor: Licitație de peste 14 milioane de lei pentru proiectare și execuție
Stadionul “Cetate” din Alba Iulia – eficientizarea energetică a clădirilor: Licitație de peste 14 milioane de lei pentru proiectare și execuție Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a lansat luni, 6 iulie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente investiției „Eficientizare energetică în […]
Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială
Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială Pompierii din Alba Iulia intervin cu o autospecială pentru stingerea unui incendiu în comuna Ciugud, satul Șeușa, astăzi, 7 iulie 2026. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Soluție alternativă propusă de Ministerul Transporturilor pentru a nu închide circulația. Clarificări cerute CNAIR
Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Soluție alternativă propusă de Ministerul Transporturilor pentru a nu închide circulația. Clarificări cerute CNAIR...
ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate
ITM Alba: Negocierea colectivă – instrument esențial pentru relații de muncă echilibrate: „Dialogul social contribuie la stabilitate, echitate și performanță...
Știrea Zilei
Despăgubiri „la ofertă”, corectate de instanță: Primăria Alba Iulia, obligată în primele două procese să plătească peste 1,75 milioane de lei
Despăgubiri pentru exproprieri, „la ofertă”, corectate de instanță: Primăria Alba Iulia, obligată în primele două procese privind parcul de la...
Amenzi de până la 5.000 de lei la Alba Iulia pentru murdărirea sau deteriorarea monumentelor publice: Noul regulament de gospodărire locală, în consultare publică
Amenzi de până la 5.000 de lei la Alba Iulia pentru murdărirea sau deteriorarea monumentelor publice: Noul regulament de gospodărire...
Curier Județean
După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele pentru salarii”
După aproape 20 de încercări, Consiliul Local dintr-o comună din Alba a votat bugetul. Primar: „O să ne deblocheze sumele...
VIDEO | Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia că au făcut rădăcini”
Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia...
Politică Administrație
FOTO | Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei
Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de...
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate AUR începe să...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...