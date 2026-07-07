STP avertizează: Atribuirea de urgență a transportului public din Alba Iulia poate pune în pericol finanțarea PNRR. Memoriu de 33 de pagini adresat consilierilor locali

Un memoriu oficial, cu un conținut de 33 de pagini, a fost transmis, marți, 7 iulie 2026 de Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia către consilierii locali ai municipiului Alba Iulia, având rolul de informare, punere în întârziere și formulare de solicitări înaintea adoptării unor hotărâri privind organizarea serviciului de transport public și exploatarea bunurilor achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În memoriu se susține că proiectele finanțate prin PNRR au fost aprobate având la bază contractul de servicii publice încheiat între AIDA-TL și STP, contract care, potrivit unei adrese emise de Ministerul Dezvoltării, ar fi constituit parte integrantă a documentației de finanțare. În această interpretare, modificarea structurii serviciului public, schimbarea operatorului sau limitarea utilizării bunurilor doar până la expirarea actualului contract de delegare ar putea încălca obligațiile asumate prin contractele de finanțare și ar expune Municipiul riscului de recuperare a fondurilor europene.

În memoriu se insistă asupra obligației de menținere a investiției în configurația aprobată pe întreaga perioadă de sustenabilitate de cinci ani de la plata finală a proiectelor, arătându-se că această condiție este impusă de regulile PNRR și nu poate fi modificată printr-o lege națională sau printr-o hotărâre a autorității locale.

În opinia STP, hotărârile Consiliului Local adoptate în anul 2026, care limitează integrarea bunurilor la durata actualului contract de delegare, sunt incompatibile cu această obligație și ar putea conduce la recuperarea integrală a finanțării nerambursabile. În document se mai susține că eventualele sancțiuni aplicabile proiectelor locale s-ar putea cumula cu consecințele financiare generate la nivel național de neîndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR.

În continuare sunt analizate hotărârile Consiliului Local prin care s-a aprobat înființarea unei societăți municipale de transport, constituirea unei noi asociații metropolitane și modificarea modului de administrare a bunurilor finanțate prin PNRR.

STP apreciază că aceste măsuri urmăresc înlocuirea structurii existente organizate prin AIDA-TL și că sunt incompatibile cu condițiile în baza cărora au fost obținute fondurile europene. Totodată, societatea propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2026 prin separarea dispozițiilor privind integrarea bunurilor în serviciul public pe întreaga perioadă de sustenabilitate de cele referitoare la exploatarea lor de către actualul operator până la expirarea contractului de delegare, considerând că această soluție ar elimina riscurile de neconformitate.

O parte importantă a memoriului este dedicată comparației dintre procedura utilizată în anul 2022 pentru introducerea în exploatare a autobuzelor electrice finanțate prin Programul Operațional Regional și procedura adoptată în anul 2026 pentru bunurile finanțate prin PNRR. În memoriu se susține că în 2022 au fost respectate toate etapele privind stabilirea redevenței, actualizarea anexelor contractuale, obținerea avizului Consiliului Concurenței și reglementarea obligațiilor privind asigurările, în timp ce hotărârile recente nu mai conțin aceste elemente. De asemenea, în document se afirmă că AIDA-TL ar fi solicitat documentele și informațiile necesare pentru modificarea legală a contractului, însă municipalitatea din Alba Iulia nu le-ar fi pus la dispoziție, ceea ce ar fi împiedicat parcurgerea procedurilor prevăzute de lege.

În final, memoriul face referire la recepția autobuzelor electrice. Se apreciază că nu ar fi fost consemnate toate verificările tehnice prevăzute în caietul de sarcini, și susține că neplata compensațiilor datorate operatorului a afectat grav activitatea STP și plata salariilor angajaților, deși în buget ar fi existat sumele necesare.

Pe baza acestor argumente, STP solicită consilierilor locali modificarea hotărârilor nr. 242–244/2026, respingerea oricărei atribuiri de urgență a serviciului către un alt operator și respectarea condițiilor impuse prin finanțările PNRR, avertizând asupra posibilelor consecințe financiare și juridice pe care le-ar putea genera adoptarea unor măsuri considerate neconforme.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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