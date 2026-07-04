VIDEO | Autostrada Sebeș-Turda: Problemele continuă. A apărut un „crater” periculos după ce o porțiune din carosabil s-a surpat

Autostrada Sebeș-Turda: Problemele continuă. A apărut un „crater” periculos după ce o porțiune din carosabil s-a surpat

Continuă problemele pe Autostrada A10, Sebeș–Turda. Un „crater” periculos a apărut după ce o porțiune din carosabil s-a surpat, în zona kilometrilor 65+900 – 66+400, pe Calea 1.

Mărimea porțiunii afectate de această surpare este una considerabilă, existând riscul să pună în pericol siguranța șoferilor.

Pe data de 28 mai 2026, autoritățile au instituit restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, în zona kilometrilor 65+900 – 66+400, pe Calea 1, în apropiere de Turda, ca urmare a lucrărilor de consolidare a corpului autostrăzii.

Măsura a fost luată după finalizarea Expertizei Tehnice, document care a evidențiat necesitatea intervențiilor de consolidare. În perioada următoare va fi elaborat Proiectul Tehnic, etapă esențială pentru stabilirea soluției tehnice finale și demararea lucrărilor propriu-zise.

Cu fiecare nouă problemă apărută, devine tot mai greu de explicat cum o autostradă ajunge să aibă nevoie de atâtea intervenții într-un timp atât de scurt.

Șoferii speră ca următoarea deplasare să fie una obișnuită, nu încă o ocazie de a descoperi un nou defect al carosabilului. La ritmul acesta, reparațiile riscă să devină o prezență mai constantă decât traficul.

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