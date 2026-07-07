VIDEO | Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia că au făcut rădăcini”
Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amenzi pentru mașinile lăsate murdare pe domeniul public: „Multe lăsau impresia că au făcut rădăcini”
O obligație mai puțin obișnuită pentru proprietarii de autovehicule este inclusă în Noul Regulament de gospodărire a municipiului Alba Iulia. Documentul stabilește că menținerea curățeniei mașinii nu mai este doar o opțiune personală, ci o obligație legală atunci când vehiculul ocupă spațiul comun.
Mai exact, regulamentul prevede sancțiuni clare pentru „neîntreținerea autovehiculelor parcate pe domeniul public sau privat al statului, în stare corespunzătoare de curățenie”.
Măsura vizează eliminarea aspectului neîngrijit al mașinilor abandonate sau lăsate perioade lungi în parcările orașului.
Ce părere au albaiulienii despre noul regulament care prevede amendarea mașinilor lăsate murdare pe domeniul public
Reporterii ziarulunirea.ro au discutat cu oamenii din Alba Iulia despre primele impresii privind noul Regulament de gospodărire a municipiului. O parte dintre aceștia au considerat că măsura este benefică, deoarece autoturismele murdare sunt „inestetice”, în timp ce alții au explicat că mașinile se prăfuiesc, de exemplu, din cauza străzilor murdare:
,,Două aspecte importante îmi vin acum în minte. Chiar vedeam multe mașini care lăsau impresia că au făcut rădăcini. Nu doar că este inestetic, adună praf și mizerie în jurul acelor mașini. E foarte inestetic într-un oraș, pe lângă un spațiu verde. E benefic pentru că oricum ducem lipsă de parcări.”, a explicat o femeie.
,,E foarte prost ce se întâmplă în oraș în primul rând. Mașina, dacă e murdară, în primul rând e murdară din cauza drumurilor murdare. Drumuri murdare care trebuie curățate de primărie. Nu poate să vină să mă amendeze pe mine că am mașina murdară din moment ce orașul e dezastru. Și ei l-au transformat în dezastru. Asta este.”, a mai spus un bărbat.
,,Părerea mea este că e o atitudine bună, deoarece mă gândesc că atâta timp cât nu se folosesc acele mașini a la long, înseamnă că acei oameni nu au nevoie de ele și totodată încurcă și alți cetățeni care au nevoie de locurile de parcare și nu pot să le folosească din cauza altora care nu sunt interesați de binele public.”, a fost părerea unui alt bărbat.
Care sunt sancțiunile propuse
Nerespectarea acestei obligații se consideră contravenție și se sancționează diferențiat, în funcție de tipul proprietarului:
*Persoanele fizice surprinse cu autovehicule neîntreținute pe domeniul public riscă o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.
*Persoanele juridice care dețin mașini murdare sau lăsate în stare de degradare în spațiile publice vor fi sancționate cu amenzi mult mai mari, între 1.000 și 5.000 de RON.
Constatarea acestor fapte intră în atribuțiile Poliției Locale Alba Iulia, iar sumele încasate din amenzi vor fi direcționate în totalitate către bugetul local.
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