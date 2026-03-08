Curier Județean

VIDEO | Studenți din Alba Iulia, de la Logistică Operațională Dual, performanță notabilă la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026

Studenți din Alba Iulia, de la Logistică Operațională Dual, performanță notabilă la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026

Mai mulți studenți de la specializarea Logistică Operațională Dual, din cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, s-au numărat între performeri la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026.

Studenții din Alba Iulia s-au clasat pe locul al doilea în ierarhia finală.

Echipa a fost alăcuită din Ioana Toma, Roxana Nistor, Robert Cristea, Gabriel Gâmbuțan și Daniel Rusan – mentor.

Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026 s-a desfășurat, în perioada 5-6 martie 2026, la Sibiu, reunind peste 350 de participanți.

Unul dintre speakeri a fost Dan Deheneș, director executiv Logistică Kaufland România, care a susținut echipa universității albaiuliene.

foto-video: Facultatea de Științe Economice, UAB

