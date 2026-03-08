VIDEO | Studenți din Alba Iulia, de la Logistică Operațională Dual, performanță notabilă la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026
Studenți din Alba Iulia, de la Logistică Operațională Dual, performanță notabilă la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026
Mai mulți studenți de la specializarea Logistică Operațională Dual, din cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, s-au numărat între performeri la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026.
Studenții din Alba Iulia s-au clasat pe locul al doilea în ierarhia finală.
Echipa a fost alăcuită din Ioana Toma, Roxana Nistor, Robert Cristea, Gabriel Gâmbuțan și Daniel Rusan – mentor.
Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026 s-a desfășurat, în perioada 5-6 martie 2026, la Sibiu, reunind peste 350 de participanți.
Unul dintre speakeri a fost Dan Deheneș, director executiv Logistică Kaufland România, care a susținut echipa universității albaiuliene.
foto-video: Facultatea de Științe Economice, UAB
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia primește un nou spațiu de depozitare a bunurilor arheologice: Unde este situat și cui i-a aparținut anterior
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia primește un nou spațiu de depozitare a bunurilor arheologice: Unde este situat și cui i-a aparținut anterior Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de miercuri, 11 martie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Muzeului […]
IPJ Alba va avea în administrare spațiul din fosta Policlinică de pe strada Mușețelului din Alba Iulia până în 31 mai 2026: Termen prelungit
IPJ Alba va avea în administrare spațiul din fosta Policlinică de pe strada Mușețelului din Alba Iulia până în 31 mai 2026: Termen prelungit Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 11 martie 2026, a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind prelungirea termenului dreptului de administrare constituit în […]
Prețul caselor în județul Alba în 2026: Cât costă un metru pătrat în Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud
Prețul caselor în județul Alba în 2026: Cât costă un metru pătrat în Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud Piața imobiliară din județul Alba rămâne activă și în 2026, iar în cazul caselor diferențele de preț sunt chiar mai mari decât la apartamente. Față de locuințele din bloc, aici contează mult mai mult zona, anul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei
Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000...
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a...
Știrea Zilei
FOTO | Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața
Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața O tentativă...
FOTO | Un tânăr pianist din Alba impresionează elita muzicii europene: Felix Constantinescu, premiat la Concursul Internațional Brentwood din Marea Britanie
Un tânăr pianist din Alba impresionează elita muzicii europene: Felix Constantinescu, premiat la Concursul Internațional Brentwood din Marea Britanie Un...
Curier Județean
VIDEO | Studenți din Alba Iulia, de la Logistică Operațională Dual, performanță notabilă la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit 2026
Studenți din Alba Iulia, de la Logistică Operațională Dual, performanță notabilă la Hackathonul din cadrul Automotive & Industry Tomorrow Summit...
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia primește un nou spațiu de depozitare a bunurilor arheologice: Unde este situat și cui i-a aparținut anterior
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia primește un nou spațiu de depozitare a bunurilor arheologice: Unde este situat și cui...
Politică Administrație
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern Numărul maxim de posturi la Instituția Prefectului –...
VIDEO | Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare
Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare În această...
Opinii Comentarii
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...
Modele de FELICITĂRI de 8 martie. MESAJE și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de ZIUA FEMEII
Modele de FELICITĂRI de 8 martie 2026, ziua mamei. Texte cu MESAJE, CITATE și URĂRI care pot fi trimise prin...