VIDEO | Străzile din Aiud prind culoare! Sute de trandafiri și arbuști au fost plantați: ,,Altădată erau parcate mașini”
Aproximativ 300 de trandafiri și arbuști au fost plantați de către Primăria Aiud, cu ajutorul elevilor secției Grădinar Urban din cadrul Liceului Tehnologic Ciumbrud pe o stradă din oraș.
Mai exact, Strada Ion Creangă și-a schimbat total aspectul, după ce 300 de trandafiri și 100 de arbuști ornamentali Photinia au fost plasați în zone unde în trecut șoferii își parcau autoturismele.
,,Continuăm campania de plantări de toamnă cu mult drag și cu sprijinul producătorilor locali.
Strada Ion Creangă își schimbă înfățișarea – în locurile unde altădată erau parcate mașini, vor crește acum cei 300 de trandafiri primiți ca donație din partea familiei Csíki (FructiFlora) din Ciumbrud, căreia îi mulțumim pentru generozitate.
Am plantat și 100 de arbuști ornamentali Photinia, veșnic verzi, care vor aduce culoare și prospețime în peisajul urban.
Mulțumim pepinierei Cioclea din Ciumbrud pentru cele 14 magnolii Black Tulip donate, care vor înfrumuseța strada Stadionului.
Nu în ultimul rând, mulțumim elevilor secției Grădinar Urban din cadrul Liceului Tehnologic Ciumbrud, care au fost alături de noi în practică și au contribuit la această campanie.
Continuăm plantările pe străzile Avram Iancu și Moților”, se arată într-o postare publicată de către Primăria Municipiului Aiud.
