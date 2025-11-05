FOTO | Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și ne emoționează”
Ferma cu Omenie, furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate: ,,Este o recunoaștere care ne bucură și ne emoționează”
Ferma cu Omenie, din Unirea, județul Alba, a primit distincția de Furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate, oferită de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, în prezența Alteței Sale Regale Principesa Elena, în cadrul ceremoniei desfășurate la Palatul Elisabeta.
,,Suntem profund onorați să anunțăm că Ferma cu Omenie a primit distincția de Furnizor al Casei Regale a României, pentru brânzeturi și lactate.
Este o recunoaștere care ne bucură și ne emoționează — o dovadă că omenia, grija și munca noastră de zi cu zi ajung acolo unde contează cel mai mult: în încrederea și aprecierea oamenilor.
Distincția a fost oferită de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, în prezența Alteței Sale Regale Principesa Elena, în cadrul ceremoniei desfășurate la Palatul Elisabeta.
Citește și: VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României
Pentru noi, această onoare este mai mult decât un titlu — este o responsabilitate de a duce mai departe gustul curat și valorile care ne definesc.
Povestea Ferma cu Omenie a început din drag pentru laptele bun și din dorința de a face brânză simplă, curată și făcută cu suflet.
Am crescut pas cu pas, alături de oameni care cred în muncă cinstită, în calitate și în legătura de suflet dintre cei care muncesc pământul, cei care fac brânza și cei care o duc mai departe, pe mesele oamenilor.
Fiecare client, fiecare familie, fiecare vorbă bună a contribuit la această poveste. Mulțumim din suflet întregii echipe, partenerilor, fermierilor și tuturor celor care cred în ceea ce facem.
Această distincție este, de fapt, despre omenie — despre oameni buni, brânză bună și despre un vis românesc crescut frumos, cu răbdare.
Cu omenie, toate bune să ne fie!”, au transmis producătorii de lactate din localitatea Unirea.
Ferma cu Omenie este producător de lactate din localitatea Unirea, judeţul Alba, desprinsă în 2019 din Unilact Transilvania, cu o istorie de aproape trei decenii în zootehnie.
În prezent, brânzeturile Fermei cu Omenie se vând în 12 ţări, Germania, Italia, Spania, Polonia, în principal către est-europeni, adică români, ruşi, polonezi, bulgari şi sârbi, care au obiceiuri de consum silimare cu ale noastre, dar și în America, în New Jersey.
