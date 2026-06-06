VIDEO: Viitorul Sântimbru, campioană în premieră în SuperLiga Alba! Trupa din Galtiu vrea eventul județean, dar mai ales promovarea în Liga 3

Viitorul Sântimbru, campioană în premieră în SuperLiga Alba! Trupa din Galtiu vrea eventul județean, dar mai ales promovarea în Liga 3

Viitorul Sântimbru a devenit campioană, în premieră în SuperLiga Alba (Liga 4), și va reprezenta județul la barajul de promovare în Liga 3 (20 și 27 iunie), cu reprezentanta județului Mureș (Academica Transilvania Tg. Mureș sau Avântul Reghin).

Formația din Galtiu vrea eventul în Alba, urmând, în 14 iunie, pe „Cetate”, la Alba Iulia, finala Cupei României, cu Școala de Fotbal Valea Frumoasei, dar, cu siguranță marele vis este promovarea în Liga 3. „Roș-albaștrii” au mai câștigat în 2024 Cupa României, și apoi finala regională, iar în ultimii ani s-au clasat mereu pe podium în cel de-a patrulea eșalon: în precedentele 3 ediții pe locul secund, iar în 2022 pe treapta a treia. Secundul Dan Comșa, „omul bun la toate” la Viitorul, are la activ 4 baraje de promovare, două adjudecate (2017 – Șurianu Sebeș și 2023 – Industria Galda), două pierdute (Sportul Petrești – 2019 și Industria Galda – 2021, de evitarea retrogradării).

*Promovări de 4 ani în Alba

Echipa susținută de familia Hulea (Ovidiu și Adrian), alături de Primăria comunei Sântimbru, speră să continue șirul neîntrerupt al promovărilor din Alba, CSU Alba Iulia (2022), Industria Galda de Jos (2023), CIL Blaj (2024), Hidro Mecanica Șugag (2025).

Sântimbrenii au dominat actuala stagiune, terminată cu două puncte în fața Industriei Galda de Jos, promovarea fiind parafată în runda de final, în jocul intern cu „lanterna roșie” Sportul Câmpeni (5-0). Elevii lui Adrian Bicheși au cel mai bun atac (88 de reușite) și cea mai puternică defensivă (19 goluri), Industria având 87 de goluri (11-1 în ultima rundă).

Sunt 19 victorii, două remize (1-1 la Unirea etapa a 4-a, respectiv la Daia Română, etapa 20) și două eșecuri (2-3 în runda inaugurală, acasă cu CS Ocna Mureș, 1-2 la Săsciori, etapa 16, singura din acest an, contra rivalei din finala cupei). Contracandidata a suferit singurele înfrângeri în disputele directe (0-1 și 1-2). Principalii marcatori sunt Daniel Lupșan – 24 de goluri (9 pase decisive), George Voic – 17 goluri (8 pase decisive) și Domșa – 10 goluri (12 pase decisive).

*Adrian Hulea: „Promovarea ar fi un vis!”

„În spatele acestei realizări stă o muncă de 20 de ani, de când familia Hulea se ocupă de echipa comunei. Ne-am dorit acest titlu, suntem de 4 ani tot acolo sus, am ridicat ștacheta și se simte că de peste 4 ani avem același antrenor. Cum în acest an se poartă «dublele», vezi Univeristatea Craiova, PSG, Inter Milano, Bayern Munchen, este clar că vizăm eventul, însă marea performanță este barajul de promovare. Liga 3 ar fi un vis, o împlinire a unui sezon de poveste”, a spus președintele Adrian Hulea, tatăl său Ovidiu fiind unul dintre vicepreședinții AJF Alba.

*Adrian Bicheși: „Marea realizare ar fi accederea în Liga 3!”

Antrenorul Adrian Bicheși, fost în eșalonul terț la Unirea Alba Iulia, are aproape 5 ani de când activează la gruparea sântimbreană. „Campionatul acesta a fost cel mai greu întrucât am avut un obiectiv îndrăzneț. Era cazul să ne dorim mai mult, să facem un pas înainte și să evităm anonimatul. Barajul este baraj, cu presiunea inerentă în cele două jocuri, vedeți ce s-a întâmplat recent în Liga 1 cu Farul Constanța și Hermannstadt. Trebuie să trecem peste presiune, să demonstrăm că suntem o echipă matură și că merităm să fim în Liga 3”, a precizat „principalul” Adrian Bicheși. Acesta a disputat două baraje cu Minaur Zlatna, cu Dermata Cluj și Șoimii Sibiu, ca portar, în anii ’90.

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