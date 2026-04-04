Curier Județean

VIDEO | Strânsul melcilor, activitatea prin care un bărbat din Aiud câștigă bani în plus pentru a-și întreține cei doi copii: „Fac 50 de lei, 60 de lei, depinde". Câte kilograme adună pe zi

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

De

Un bărbat din Aiud a găsit o metodă suplimentară prin care reușește să își completeze veniturile și să își ajute familia. Liviu Nașca culege melci, o activitate care îi aduce bani în plus.

Prețul unui kilogram de melci este de 6 lei, iar câștigul zilnic diferă în funcție de diferiți factori. În unele zile, bărbatul spune că face 50 de lei, în altele 60 de lei, iar uneori poate ajunge chiar și la 100 de lei: „Fac 50 de lei, 60 de lei, 100 de lei, depinde”, a povestit Liviu Nașca pentru ziarulunirea.ro.

Bărbatul a explicat că adună, de regulă, între 15 și 20 de kilograme de melci pe zi, însă totul depinde de condițiile din teren și de vreme: „Strâng pe zi 15 kg, 20 kg, depinde cum îi găsesc”, a mai spus acesta pentru Ziarul Unirea.

Potrivit lui, cele mai bune zile pentru cules sunt cele ploioase sau reci, atunci când melcii apar în număr mai mare: „Găsesc în general când plouă sau când e vremea mai urâtă, cum este acum”, a explicat el.

Deși are un loc de muncă, Liviu Nașca spune că este nevoit să caute surse suplimentare de venit pentru a putea face față cheltuielilor de zi cu zi. Motivul principal este faptul că are doi copii de întreținut.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

