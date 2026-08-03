Foto | Nodar Lortkipanidze (Georgia) învingător în Alba Grand Prix 2026: Care au fost cei mai buni șahiști din județul Alba

Nodar Lortkipanidze (Georgia) învingător în Alba Grand Prix 2026: Care au fost cei mai buni șahiști din județul Alba

Alba Grand Prix Rapid 2026, turneu organizat în parteneriat de Federaţia Română de Şah şi Consiliul Judeţean Alba, s-a încheiat după două zile intense de șah de cea mai bună calitate, desfășurate într-o atmosferă excelentă.

402 de jucători din 27 de țări au luat parte la această etapă a Romania Grand Prix 2026, într-un turneu cu partide spectaculoase, răsturnări de situaţie și clasamente strânse până la final.

După ce maestrul indian SL Narayan a condus până în runda a 8-a, georgianul Lortkipanidze Nodar a reuşit să îl învingă în penultima rundă a turneului şi apoi şi-a securizat victoria în turneu printr-o remiză în ultima partidă, adjudecându-şi marele premiu în valoare de 15.000 lei.

Iată învingătorii în clasamentul general, care au fost premiaţi de preşedintele interimar al Federaţiei Internaţionale de Şah, Viswanathan Anand, invitatul special al turneului, şi Cristian Gheorghiţă, din partea sponsorului principal al Federaţiei Române de Şah, Fundaţia Super:

1. Lortkipanidze Nodar (Georgia) 9p, 2. Narayanan S L (India) 8,5p, 3-10.Magold Filip (România), Bernadskiy Vitaliy (Ucraina), Sivuk Vitaly (Suedia), Fus Jakub (Polonia), Bu Xiangzhi (China), Kovalenko Igor (Ucraina), Livaic Leon (Croaţia), Henriquez Villagra Cristobal (Chile) 8p

Premii speciale

În plus faţă de cei mai buni în clasamentul general, s-au acordat şi premii speciale pe categorii, acestea fiind înmânate de arbitrul principal al turneului, Dinu Ioan Nicula.

Seniori peste 65 ani: 1. Bujorean Dorel (România)

Feminin: 1. Lu Miaoyi (China), 2.Obada Ema (România), 3.Cosma Elena-Luminița (România)

Rating 2301–2450: 1.Ratkovic Milovan (Serbia), 2.Vydeslaver Alik (Israel), 3. Gharibyan Mamikon (Armenia)

Rating 2151–2300: 1.Prisacaru Ștefan-Emilian (România), 2.Liu Bei (China), 3.Sachilaru Alexandru (România)

Rating 2001–2150: 1.Barbu Simon-Alexandru (România), 2.Pattnayak Nilsu (India), 3. Veneteanu Mihai (România)

Rating 1851–2000: 1.Sriansh Das (India), 2.Huzela Lukian (Ucraina), 3.Osinchuk Luka (Ucraina)

Rating 1701–1850: 1.Praveen K B (India), 2.Cherepynskyi Kyrylo (Ucraina), 3. Laszlo Zoltan-Imre (România)

Rating 1551–1700: 1.Guguță Andrei (România), 2.Ghișe Bogdan (România), 3.Gheorghiță Ștefan (România)

Rating 1402–1550: 1.Luca Vlad-Codrin (România), 2.Andreiev Andrii (Ucraina), 3.Gilad Nave (Israel)

Rating 0–1401: 1.Yildiz Sefa Burak (Turcia), 2.Tiseanu-Opriș Marian (România), 3.Zaha Matei-Sebastian (România)

Cei mai buni jucători din județul Alba

Nu în ultimul rând, cei mai bine clasaţi jucători din judeţul Alba au fost premiaţi de organizatori, premiile fiind înmânate de dr.Iuliu Kadar, un vechi jucător albaiulian, fost campion municipal, şi Marius Ceteraş, membru în Consiliul Director al F.R.Şah.

1.Costachi Mihnea (Alba Iulia), 2.Ileana George (Alba Iulia), 3.Arion Ilie (Cugir)

Următoarele etape ale circuitului se vor desfăşura la Arad şi Craiova.

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