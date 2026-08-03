Accident rutier pe autostrada A1, sensul Sebeș–Sibiu: Traficul rutier este îngreunat

Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1, la km 259, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian, luni, 3 august 2026.

În aceste momente traficul rutier este îngreunat, iar circulația se desfășoară pe o singură bandă.

Conform IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin la un accident de circulație produs pe autostrada A1, la km 259, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian.

Traficul rutier este îngreunat, circulația desfășurându-se pe o singură bandă.

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