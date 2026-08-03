VIDEO | Accident rutier mortal la Alba Iulia: Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce a fost prins sub un tir pe Calea Moților
Accident rutier mortal la Alba Iulia: Un bărbat de 73 de ani și-a pierdut viața după ce a fost prins sub un tir pe Calea Moților
Un grav accident rutier s-a produs luni dimineață, 3 august 2026, în municipiul Alba Iulia, în zona Kaufland de pe Calea Moților. Un bărbat de 73 de ani a fost prins sub un tir.
Din nefericire, în urma evenimentului rutier, vârstnicul și-a pierdut viața.
Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, zona Kaufland stadion.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o persoană prinsă sub un tir.
Forțe alocate: 1 descarcerare, 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și si 1 ambulanță SAJ.
UPDATE ISU Alba:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
Persoana a fost extrasă de către pompierii militari.
Aceasta se află in stare inconștientă, s-au inceput manevrele de resuscitare.
UPDATE IPJ Alba:
Traficul rutier este blocat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, zona Kaufland, din cauza unui eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului.
UPDATE IPJ Alba 2:
Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din municipiul Alba Iulia.
UPDATE final ISU Alba:
Din nefericire persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul acesteia de catre echipajul medical prezent la locul producerii evenimentului.
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