Câți bani pierde fiecare pensionar după aplicarea CASS la pensie: Ce categorii sunt scutite de plata contribuției
Câți bani pierde fiecare pensionar după aplicarea CASS la pensie: Ce categorii sunt scutite de plata contribuției
Pensionarii din România care încasează cel mult 3.000 de lei pe lună sunt scutiți de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Nu la fel stau lucrurile pentru pensiile care depășesc acest prag: legislația prevede în acest caz reținerea contribuției și, în anumite situații, a impozitului pe venit. Atât CASS, cât și impozitul sunt calculate și reținute automat de instituția care achită pensia, astfel încât beneficiarii primesc direct suma netă, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).
CASS se aplică în cazul românilor care depășesc plafonul
Contribuția la sănătate este de 10% și se calculează exclusiv pentru suma care depășește 3.000 de lei.
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Formula de calcul este:
CASS = (Pensia brută – 3.000 lei) × 10%
Potrivit reglementărilor în vigoare, această obligație fiscală este aplicabilă până la 31 decembrie 2027, dacă legislația nu va fi modificată între timp.
Impozitul se calculează după reținerea CASS
Impozitul pe veniturile din pensii este de 10% și se stabilește prin reținere la sursă. Pentru veniturile aferente lunii august 2025 și ulterior, baza impozabilă se obține prin scăderea din pensia brută a plafonului neimpozabil de 3.000 de lei și, dacă este cazul, a contribuției CASS deja reținute.
Pensionarii nu trebuie să depună declarații fiscale și nici să achite personal aceste sume, deoarece întreaga procedură este realizată de instituția care plătește pensia.
O pensie de 6.300 de lei este redusă cu 627 de lei
În cazul unei pensii brute de 6.300 de lei, contribuția la sănătate se aplică pentru diferența de 3.300 de lei, rezultând un CASS de 330 de lei.
După reținerea acestei contribuții și a plafonului neimpozabil de 3.000 de lei, baza pentru impozitare este de 2.970 de lei. Impozitul de 10% este de 297 de lei.
Astfel, dintr-o pensie brută de 6.300 de lei se rețin în total 627 de lei, iar beneficiarul încasează o pensie netă de 5.673 de lei.
Pentru o pensie brută de 3.500 de lei, contribuția la sănătate se calculează doar pentru diferența de 500 de lei peste plafonul de 3.000 de lei, ceea ce înseamnă un CASS de 50 de lei.
Baza impozabilă este de 450 de lei, după scăderea plafonului neimpozabil și a contribuției la sănătate. Impozitul de 10% este de 45 de lei.
În acest caz, reținerile totale ajung la 95 de lei, iar pensionarul primește o pensie netă de 3.405 lei.
Instituțiile rețin automat toate obligațiile fiscale
Calculul, reținerea și virarea CASS și a impozitului sunt efectuate de instituțiile care plătesc pensiile. Pentru pensiile din sistemul public, aceste operațiuni sunt realizate de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.
Aceleași obligații revin și caselor sectoriale de pensii, precum și administratorilor care gestionează alte categorii de pensii, inclusiv cele private și facultative.
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