VIDEO ȘTIREA TA | Vulpe ,,cu râie” văzută la Alba Iulia: Animalul căuta de mâncare pe o stradă din cartierul Cetate

Vulpe ,,cu râie” văzută la Alba Iulia: Animalul căuta de mâncare pe o stradă din cartierul Cetate

O vulpe ,,cu râie” a fost observată duminică seara, 19 aprilie 2026, pe strada Cloșca din cartierul Cetate.

Videoclipul a fost surprins de un cititor ziarulunirea.ro care a precizat că vulpea ,,are râie”, iar din imagini se poate observa cum aceasta, cel mai probabil, este în căutare de mâncare.

Reamintim că, vulpile pot provoca pagube considerabile în gospodăriile și de la sate, prin atacarea păsărilor domestice.

De asemenea, aceste animale pot transmite boli grave, precum turbarea. Sunt expuse atât animalele cu care vulpea intră în contact direct, cât și oamenii, fie prin mușcătură, fie prin intermediul animalelor din curte.

