Sport

CSM Unirea Alba Iulia, eșecuri la Mediaș în ultima rundă a competițiilor juvenile

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 minute

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CSM Unirea Alba Iulia, eșecuri la Mediaș în ultima rundă a competițiilor juvenile Under 19 și Under 17

În ultima etapă CSM Unirea Alba Iulia a pierdut ambele dispute din dubla externă cu ACS Mediaș

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La Under 19 a fost 2-6 (0-3), un „set” încasat de formația lui Florin Danciu. Pentru „alb-negri” au înscris Monescu și R. Rus. Au jucat Duna – Boancă, Albu, Clepan, Hațegan, Butnariu, Cristea, R. Rus, Ursu, Bobăilă; au mai jucat Văidean, Bozeșan și Opincariu. Albaiulienii au terminat pe locul 4, cu 41 de puncte (12 victorii, 5 remize, golaveraj 71-40)

La Under 17 a fost 1-3 (0-2), reușită semnată de Onilă. Silviu Miron a contat pe Buftea – Ciontea, Florea, Ghioancă, Mureșan, Goia, Partenie, Dicu, Șut, Onilă, Olar; au mai jucat L. Vlad, Sânmărghitean, Florinc. După înfrângere, uniriștii  (46 de puncte, 14 succese, 4 egaluri, 70-53 golaveraj) au coborât pe locul 6 fiind întrecuți de medieșeni.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia (juniori)

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