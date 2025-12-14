VIDEO ȘTIREA TA | Spectacol de lumini într-o gospodărie din Alba. Moș Crăciun de peste 3 metri și un decor de vis în satul Trâmpoiele: ,,Spiritul sărbătorilor se simte cu adevărat”

Spectacol de lumini într-o gospodărie din Alba. Moș Crăciun de peste 3 metri și un decor de vis în satul Trâmpoiele: ,,Spiritul sărbătorilor se simte cu adevărat”

În micul sat Trâmpoiele, aparținător de orașul Zlatna, magia sărbătorilor a prins viață mult mai devreme în acest an, grație unui localnic pasionat. Alin nu a așteptat spiritul Crăciunului, l-a creat, în propria sa gospodărie.

Mai exact, bărbatul a transformat curtea sa de aproximativ 250 de metri pătrați într-un veritabil spațiu de așteptat și simțit magia sărbătorilor. Sute de beculețe și instalații creează lumini impunătoare în curtea lui Alin.

Totuși, ,,cireașa de pe tort” constă într-un Moș Crăciun gigantic care se află în curtea lui. Figurina gonflabilă, cu o înălțime impresionantă de peste 3,50 metri, este elementul principal în tabloul creat de Alin.

Bărbatul recunoaște că a făcut o investiție de peste 1.500 de lei pentru a-și transforma casa într-un loc de poveste în așteptarea Crăciunului.

,,Fac asta din pasiune. În așa fel, spiritul sărbătorilor se simte cu adevărat și mai călduros”, a explicat Alin pentru Ziarul Unirea.

Povestea nu se oprește aici deoarece bărbatul din Trâmpoiele dorește să își împodobească și autoturismul personal.

