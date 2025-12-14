Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Spectacol de lumini într-o gospodărie din Alba. Moș Crăciun de peste 3 metri și un decor de vis în satul Trâmpoiele: ,,Spiritul sărbătorilor se simte cu adevărat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Spectacol de lumini într-o gospodărie din Alba. Moș Crăciun de peste 3 metri și un decor de vis în satul Trâmpoiele: ,,Spiritul sărbătorilor se simte cu adevărat”

În micul sat Trâmpoiele, aparținător de orașul Zlatna, magia sărbătorilor a prins viață mult mai devreme în acest an, grație unui localnic pasionat. Alin nu a așteptat spiritul Crăciunului, l-a creat, în propria sa gospodărie. 

Mai exact, bărbatul a transformat curtea sa de aproximativ 250 de metri pătrați într-un veritabil spațiu de așteptat și simțit magia sărbătorilor. Sute de beculețe și instalații creează lumini impunătoare în curtea lui Alin. 

Totuși, ,,cireașa de pe tort” constă într-un Moș Crăciun gigantic care se află în curtea lui. Figurina gonflabilă, cu o înălțime impresionantă de peste 3,50 metri, este elementul principal în tabloul creat de Alin. 

Bărbatul recunoaște că a făcut o investiție de peste 1.500 de lei pentru a-și transforma casa într-un loc de poveste în așteptarea Crăciunului. 

,,Fac asta din pasiune. În așa fel, spiritul sărbătorilor se simte cu adevărat și mai călduros”, a explicat Alin pentru Ziarul Unirea. 

Povestea nu se oprește aici deoarece bărbatul din Trâmpoiele dorește să își împodobească și autoturismul personal.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Vecinii acuză că o femeie și-a lăsat câinele mort în fața unui bloc din Aiud: „Nu mai știm ce e de făcut”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

14 decembrie 2025

De

Vecinii acuză că o femeie și-a lăsat câinele mort în fața unui bloc din Aiud: „Nu mai știm ce e de făcut” O situație neobișnuită, care în mod normal nu ar trebui să aibă loc într-o societate în care se respectă regulile elementare de bun-simț, s-a petrecut recent într-o zonă a municipiului Aiud. Mai exact, […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Alba Iulia, apucături de Veneția: Un ,,râu” s-a format după o problemă la conducta de apă de lângă Kaufland Calea Moților

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

12 decembrie 2025

De

Alba Iulia, apucături de Viena: Un ,,râu” s-a format după o problemă la conducta de apă de lângă Kaufland Calea Moților O defecțiune la conducta de apă creează în aceste momente, vineri, 12 decembrie, în jurul orei 16:00, probleme în Alba Iulia, pe Calea Moților, zona Kaufland.  Mai exact, apa se varsă în aceste momente […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Lecție de civism la Alba Iulia: Un gospodar, felicitat public pentru că menține curată pista de biciclete și trotuarul din fața casei: ,,Respect și mulțumesc”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 zile

în

10 decembrie 2025

De

Lecție de civism la Alba Iulia: Un gospodar, felicitat public pentru că menține curată pista de biciclete și trotuarul din fața casei: ,,Respect și mulțumesc” Gesturile mărunte pot genera schimbări majore în comunitate. Un exemplu demn de urmat vine din partea unui gospodar care locuiește pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia, care a ales, din proprie […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

De astăzi a intrat în vigoare Noul Mersul al Trenurilor. Biletele de călătorie s-au scumpit

De astăzi a intrat în vigoare Noul Mersul al Trenurilor. Biletele de călătorie s-au scumpit CFR Călători a anunțat că,...
Actualitateacum 5 ore

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta. Cum explică autoritățile decizia

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta. Cum explică autoritățile decizia Zona Bâlea Lac,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa, am crescut așa”

Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa,...
Ştirea zileiacum 8 ore

VIDEO | Aiudeanca Avram Andreea Daniela, vicecampioană la Campionatul Naţional pe clase de la Reșița: ,,Ea visează să își facă clubul ei de dans sportiv”

Aiudeanca Avram Andreea Daniela, vicecampioană la Campionatul Naţional pe clase de la Reșița: ,,Ea visează să își facă clubul ei...

Curier Județean

Curier Județeanacum 6 ore

VIDEO | Siguranța nu e un artificiu: Avertismentul transmis de IPJ Alba cu privire la articolele pirotehnice din perioada sărbătorilor

Siguranța nu e un artificiu: Avertismentul transmis de IPJ Alba cu privire la articolele pirotehnice din perioada sărbătorilor Inspectoratul Județean...
Curier Județeanacum 9 ore

FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, lângă stația de Salvare

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, lângă stația de Salvare Două autoturisme au fost...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei

Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect

Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

14 decembrie: 70 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite

14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite În urmă cu 70 de ani, la...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

În 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza

În fiecare an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotrivă o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea