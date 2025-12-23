Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | La un pas de tragedie pe un drum din Alba: mașină forțată să iasă de pe carosabil pentru a evita un accident grav

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

în

De

La un pas de tragedie pe un drum din Alba: Mașină forțată să iasă de pe carosabil pentru a evita un accident grav

Un accident grav, care s-ar fi putut solda cu rănirea, dacă nu chiar decesul, mai multor persoane, a fost la un pas să se producă pe un drum din județul Alba.

Mai exact, camera de bord a unui autoturism a surprins momentul în care un șofer a fost nevoit să părăsească parțial carosabilul pentru a evita un accident tragic. O altă mașină, care se deplasa cu viteză, era la un pas de coliziune cu vehiculul care se deplasa pe cealaltă direcție,însă, din fericire, a avut suficient spațiu după ce autoturismul menționat anterior i-a făcut loc.

Citește și: VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare

Evenimentul rutier a avut loc pe data de 19 decembrie, cel mai probabil, pe drumul județean DJ 107B. Din fericire, șoferii implicați nu au fost răniți, însă, filmarea ridică întrebări cu privire la eventualele accidente tragice care au loc des pe drumurile din România.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Trotinetă electrică aruncată în râul Ampoi: ,,Decât sa ii facă asigurare cu 500 de lei, mai bine o aruncă pe vale”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

22 decembrie 2025

De

Trotinetă electrică aruncată în râul Ampoi: ,,Decât sa ii facă asigurare cu 500 de lei, mai bine o aruncă pe vale” O fotografie care surprinde o trotinetă electrică aruncată în râul Ampoi a fost publicată într-un grup, pe o rețea de socializare. Imaginea a stârnit reacții din partea comunității din Alba Iulia.  O persoană care […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Gândaci filmați într-o baie de la Spitalul Municipal Sebeș. Manager: ,,Este un caz izolat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 zile

în

18 decembrie 2025

De

Gândaci filmați într-o baie de la Spitalul Municipal Sebeș. Manager: ,,Este un caz izolat” Un videoclip în care apar mai multe insecte într-o baie de la Spitalul Municipal din Sebeș a fost publicat pe o rețea de socializare și a stârnit reacții puternice din partea comunității. Mai exact, un pacient internat la Spitalul Municipal din […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Greva foamei în Alba Iulia. O femeie din Aiud protestează în fața Primăriei, după ce doi polițiști i-ar fi luat câinii de pe stradă: ,,Unul dintre ei este sub tratament”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 zile

în

17 decembrie 2025

De

Greva foamei în Alba Iulia. O femeie din Aiud protestează în fața Primăriei, după ce doi polițiști i-ar fi luat câinii de pe stradă: ,,Unul dintre ei este sub tratament” O femeie din Aiud a protestat miercuri, 17 decembrie 2025, în fața Primăriei Alba Iulia, după ce a rămas fără cei doi câini ai săi. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Cum va fi vremea în Ajun de Crăciun 2025: Răcire bruscă și ninsori la munte. Prognoza METEO de la ANM până la mijlocul lunii ianuarie 2026

Cum va fi vremea în Ajun de Crăciun 2025: Răcire bruscă și ninsori la munte. Prognoza METEO de la ANM...
Actualitateacum 4 ore

Program Poșta Română de Crăciun și Revelion: Când se mai pot trimite sau ridica colete

Program Poșta Română de Crăciun și Revelion: Când se mai pot trimite sau ridica colete Poșta Română a anunțat programul...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 minute

FOTO | O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii i-au dus cărți și alte daruri de Crăciun

O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii...
Ştirea zileiacum 26 de minute

TRAGEDIE înainte de Crăciun: Bărbat de 55 de ani lovit MORTAL de tren

TRAGEDIE înainte de Crăciun: Bărbat de 55 de ani lovit MORTAL de tren Un bărbat de 55 de ani a...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

UPDATE | INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o tigaie pe aragaz

INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o...
Curier Județeanacum 5 ore

VIDEO | Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei ,,De Crăciun, dăruiește din suflet”

Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”

Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Politică Administrațieacum 4 zile

Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”

Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 29 de minute

Mesaje în Ajunul Crăciunului 2025: Felicitări și urări care pot fi trimis în Ajun de Crăciun

Mesaje în Ajunul Crăciunului 2025 • Mesaje în Ajun de Crăciun. Felicitări și urări scurte care pot fi trimise prin...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

Colinde şi cântece de Crăciun pentru cei dragi: copii, părinţi şi bunici

Colinde şi cântece de Crăciun pentru cei dragi: copii, părinţi şi bunici Din moşi, strămoşi Crăciunul este considerată o perioada...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea