VIDEO ȘTIREA TA | La un pas de tragedie pe un drum din Alba: mașină forțată să iasă de pe carosabil pentru a evita un accident grav

La un pas de tragedie pe un drum din Alba: Mașină forțată să iasă de pe carosabil pentru a evita un accident grav

Un accident grav, care s-ar fi putut solda cu rănirea, dacă nu chiar decesul, mai multor persoane, a fost la un pas să se producă pe un drum din județul Alba.

Mai exact, camera de bord a unui autoturism a surprins momentul în care un șofer a fost nevoit să părăsească parțial carosabilul pentru a evita un accident tragic. O altă mașină, care se deplasa cu viteză, era la un pas de coliziune cu vehiculul care se deplasa pe cealaltă direcție,însă, din fericire, a avut suficient spațiu după ce autoturismul menționat anterior i-a făcut loc.

Evenimentul rutier a avut loc pe data de 19 decembrie, cel mai probabil, pe drumul județean DJ 107B. Din fericire, șoferii implicați nu au fost răniți, însă, filmarea ridică întrebări cu privire la eventualele accidente tragice care au loc des pe drumurile din România.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI