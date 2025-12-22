VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare

ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare

Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 decembrie, în Alba Iulia, zona Kaufland, atunci când două autoturisme s-au ciocnit.

Potrivit martorilor din zonă, un șofer ieșea din parcare, moment în care s-a ciocnit cu un autoturism care circula regulamentar. În aceste momente, din cauza incidentului rutier, traficul în zonă este îngreunat iar șoferii sunt nevoiți să circule cu atenție sporită.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, iar persoanele implicate nu au fost rănite și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului rutier.

