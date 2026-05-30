FOTO: Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, locul 5 la ONSS, Under 16, fotbal feminin, etapa finală, la Eforie Nord

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni a terminat pe locul 5 la ONSS, Under 16, fotbal feminin, etapa finală, la Eforie Nord

Formația din Munții Apuseni, pregătită de profesorul Nicolae Achimeț, a jucat în etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, la Eforie Nord, alături de cele mai bune formații din țară.

„Sportivele noastre au realizat rezultate foarte bune, în compania unei echipe care au reprezentat licee cu profil sportiv, lucre care spune multe”, a punctat Nicolae Achimeț.

Bilanțul fetelor din Munții Apuseni a fost unul remarcabil, cu 4 victorii și un singur eșec.

Rezultatele întregistrate, în ordine: 0-4 cu LPS Argeș, 2-0 cu LPS Cluj și 7-1 cu Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Brăila, în grupe. Colegiul „Avram Iancu” s-a clasat pe locul al treilea, departajare la golaveraj (locul secund LPS Argeș), iar în partidele pentru clasament a învins net, pe LPS București (4-2) și Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” Ilfov (4-0).

Pe această cale, se transmit mulțumiri pentru cei care au făcut posibilă deplasarea la întrecerea fotbalistică de la malul mării (Marin Oneț, pr. Cristian Motora, Petrică Vîrciu, Mia Oprea, Remus Balea, Marius Leahu, Geani Cioară).

