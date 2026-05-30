Sport

FOTO: Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, locul 5 la ONSS, Under 16, fotbal feminin, etapa finală, la Eforie Nord

Dan HENEGAR

Publicat

acum 59 de minute

în

De

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni a terminat pe locul 5 la ONSS, Under 16, fotbal feminin, etapa finală, la Eforie Nord

Echipa Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, s-a clasat pe locul 5 la etapa națională a ONSS Under 16 fotbal feminin.

Citește și: FOTO: Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificare la etapa națională la ONSS Under 16 fotbal feminin

Formația din Munții Apuseni, pregătită de profesorul Nicolae Achimeț, a jucat în etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, la Eforie Nord, alături de cele mai bune formații din țară.

Sportivele noastre au realizat rezultate foarte bune, în compania unei echipe care au reprezentat licee cu profil sportiv, lucre care spune multe”, a punctat Nicolae Achimeț.

Bilanțul fetelor din Munții Apuseni a fost unul remarcabil, cu 4 victorii și un singur eșec.

Rezultatele întregistrate, în ordine: 0-4 cu LPS Argeș, 2-0 cu LPS Cluj și 7-1 cu Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Brăila, în grupe. Colegiul „Avram Iancu” s-a clasat pe locul al treilea, departajare la golaveraj (locul secund LPS Argeș), iar în partidele pentru clasament a învins net, pe LPS București (4-2) și Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” Ilfov (4-0).

Pe această cale, se transmit mulțumiri pentru cei care au făcut posibilă deplasarea la întrecerea fotbalistică de la malul mării (Marin Oneț, pr. Cristian Motora, Petrică Vîrciu, Mia Oprea, Remus Balea, Marius Leahu, Geani Cioară).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, indisponibil pentru amicalele naționalei României din iunie 2026: Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

30 mai 2026

De

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, indisponibil pentru amicalele naționalei României din iunie 2026 Federația Română de Fotbal a anunțat că fundașul dreapta Andrei Rațiu nu va putea fi utilizat în meciurile echipei naționale din luna iunie 2026, din cauza unor probleme medicale apărute după un sezon solicitant. Potrivit informațiilor oficiale, Andrei Rațiu a acuzat probleme […]

Citește mai mult

Sport

SuperLiga Alba, etapa 23: Inter Unirea, a șasea victorie consecutivă, 5-0 cu „lanterna roșie”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

30 mai 2026

De

SuperLiga Alba, etapa 23: Inter Unirea, a șasea victorie consecutivă, 5-0 cu „lanterna roșie”. Formația din Curbă, pe podium SuperLiga Alba, etapa 23:  Inter Unirea s-a impus fără emoții la Câmpeni, cu „lanterna roșie”, în prologul etapei Citește și: FOTO: Superliga Alba, etapa 22: CS Ocna Mureș, umilință pentru Performanța Ighiu, 7-0, cu „careu” Coltor! Inter […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Bogdan Dobrescu, agent de poliție penitenciară la Penitenciarul Aiud, noi PERFORMANȚE DE AUR la Brazilian Jiu-Jitsu

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

30 mai 2026

De

Bogdan Dobrescu, agent de poliție penitenciară la Penitenciarul Aiud, noi PERFORMANȚE DE AUR la Brazilian Jiu-Jitsu Vineri, 29 mai 2026, Clubul Sportiv Dinamo București a găzduit prima competiție de Brazilian Jiu-Jitsu dedicată exclusiv structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională. Penitenciarul Aiud a fost reprezentat cu imens succes de agentul de […]

Citește mai mult