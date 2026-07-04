VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la volan pe o stradă din Blaj: Un șofer teribilist a fost la un pas să producă un accident grav. Momentul a fost surprins de camere

Inconștiență la volan pe o stradă din Blaj: Un șofer teribilist a fost la un pas să producă un accident grav. Momentul a fost surprins de camere

Un șofer teribilist a fost la un pas să producă un accident grav pe strada Gheorghe Barițiu din Blaj.

Mai exact, șoferul care circula cu viteză, pe strada menționată anterior, unde limita este de 30 de kilometri pe oră, era la un pas să producă o coliziune cu un alt conducător auto care ieșea dintr-o parcare.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul, iar filmarea a fost trimisă ziariștilor de la ziarulunirea.ro.

Reamintim că, un accident rutier a avut loc pe DN 74, pe raza localității Meteș. Un șofer a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un parapet, astăzi, 4 iulie 2026.

Tânărul de 21 de ani a fost rănit și a fost transportat de urgență la spital. Polițiștii au descoperit că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

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