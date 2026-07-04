Ştirea zilei

FOTO | Accident rutier pe DN 74, în zona Meteș: O mașină a intrat în coliziune cu un parapet. Tânărul șofer nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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FOTO | Accident rutier pe DN 74, în zona Meteș: O mașină a intrat în coliziune cu un parapet. Șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie

Un accident rutier a avut loc pe DN 74, pe raza localității Meteș. Un șofer a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un parapet, astăzi, 4 iulie 2026. 

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Tânărul de 21 de ani a fost rănit și a fost transportat de urgență la spital. Polițiștii au descoperit că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 4 iulie 2026, Serviciul Rutier Alba a fost sesizat cu privire la faptul că, pe DN 74, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism pe DN 74, la kilometrul 88+800 de metri, pe raza localității Meteș, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un parapet. 

În urma evenimentului rutier, tânărul a suferit leziuni corporale care au necesitat transportul la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate. 

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment rutier.

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