Scădere de 4,3% a înnoptărilor în structurile turistice din România: Sejururi mai scurte în mai 2026. Date INS

Sosirile în structurile de primire turistică din România au înregistrat o ușoară creștere în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul înnoptărilor a scăzut. Potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), sosirile au crescut cu 0,1%, iar înnoptările s-au diminuat cu 4,3%.

Românii au cea mai mare pondere, în timp ce turiştii străini provin din Europa, în principal.

Asfel, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au însumat, în mai, un număr de 1121,1 mii persoane, cu 0,1% în plus faţă de cele din luna mai 2025. Din numărul total al sosirilor, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 75,2%, iar sosirile turiştilor străini 24,8%, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică s-au ridicat la 2159,2 mii, în scădere cu 4,3% faţă de cele din luna mai 2025. Din numărul total al înnoptărilor, turiştii români au reprezentat 74,2%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 25,8%. Durata medie a şederii în luna mai 2026 a fost de 1,9 zile la turiştii români şi de 2,0 zile la turiştii străini, potrivit datelor INS.

La sosiri, cei mai mulţi turişti străini au fost din Europa -213,3 mii, faţă de 183,3 mii, în mai 2025, urmată de America de Nord-25 mii sosiri în mai 2026 şi Asia -22,4 mii. Clasamentul se menţine şi la înnoptări, Europa este pe primul loc -420,2 mii, după care urmează America de Nord-128 mii şi Asia -89,1 mii, cifre valabile pentru mai 2026.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna mai 2026, a fost de 25,7% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 2,5 puncte procentuale faţă de luna mai 2025.

Sosiri şi înnoptări ale turiştilor, în perioada 01.01-31.05.2026

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 01.01-31.05.2026, a fost de 21,8% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 2,7 puncte procentuale faţă de perioada 01.01-31.05.2025, arată INS.

Pe judeţe, numărul sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în Municipiul Bucureşti (757,9 mii persoane), Braşov (491,3 mii persoane) şi Cluj (233,7 mii persoane).

Înnoptările turiştilor au înregistrat în aceeaşi perioadă, valori mai mari în Municipiul Bucureşti (1549,8 mii), Braşov (927,7 mii) şi Cluj (406,1 mii). Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini au provenit din Italia (89,7 mii persoane), Germania (85,2 mii persoane) şi Regatul Unit (60,1 mii persoane), arată INS.

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